Guerra

Rússia reage a sanções e restringe voos de companhias de 36 países

Entre os Estados envolvidos encontram-se todos os países da União Europeia, o Reino Unido e o Canadá.

A Rússia anunciou hoje que vai restringir os voos de companhias aéreas de 36 países, em resposta ao encerramento às aeronaves russas ​​​​​​​do espaço aéreo de dezenas de Estados após a invasão da Ucrânia por Moscovo.

"Em resposta à proibição pelos Estados europeus de voos de aeronaves civis operadas por transportadoras aéreas russas e/ou registadas na Rússia, foi introduzida uma restrição aos voos de transportadoras aéreas de 36 Estados", anunciou a agência russa de transportes aéreos Rosaviatsia.

Segundo a Rosaviatsia, os voos das companhias aéreas destes países podem ainda ser efetuados desde que obtenham uma "autorização especial" emitida pelas autoridades russas.

No domingo, a União Europeia e outros países, incluindo o Canadá, anunciaram o encerramento do seu espaço aéreo a todas as aeronaves russas.





