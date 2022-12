A decisão, que consta de um decreto assinado esta terça-feira por Vladimir Putin, entra em vigor a 1 de fevereiro.

Guerra na Ucrânia

Rússia proíbe venda de petróleo a países que apliquem teto no preço

A Rússia proibirá a venda do seu petróleo a países estrangeiros que utilizem o limite do preço a este produto, fixado no início de dezembro em 60 dólares por barril pela UE, G7 e Austrália. A decisão entra em vigor a 1 de fevereiro.

"A entrega de petróleo e produtos petrolíferos russos a entidades jurídicas estrangeiras e outros particulares será interdita" se estes utilizarem o limite de preço, diz o decreto assinado esta terça-feira por Vladimir Putin.

UE aprova proposta de limite de 60 dólares por barril de petróleo russo A Europa precisava de definir o preço com desconto que vários países deveriam pagar até segunda-feira, quando um embargo da UE ao petróleo russo enviado por via marítima e a proibição de seguro para esses bens entram em vigor.

O documento especifica que esta medida terá uma duração de cinco meses, "até 1 de julho de 2023".

Apenas "uma decisão especial" do presidente russo permitirá a entrega de petróleo a um país ou países que implementaram o limite de preços nas últimas semanas, segundo o decreto publicado esta terça-feira.

Preço do barril está atualmente nos 65 dólares

No início de dezembro, os 27 Estados-membros da União Europeia, os países do G7 e a Austrália acordaram, após meses de negociações, um limite máximo para o preço de exportação do petróleo russo a 60 dólares por barril.

Na prática, apenas o petróleo vendido pela Rússia a 60 dólares ou menos pode continuar a ser entregue. Acima deste limite, as empresas não podem prestar os serviços que permitem o seu transporte marítimo (frete, seguros, etc.).

O objetivo de tal medida é privar Moscovo de receitas importantes para financiar a sua intervenção militar na Ucrânia.

Contudo, o preço de um barril de petróleo russo ronda atualmente os 65 dólares, pouco acima do limite máximo, o que implica que a medida terá um impacto limitado a curto prazo, de acordo com vários observadores.

Rússia diz que teto máximo "não terá impacto" na guerra

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentou a "fraca posição" dos seus aliados ocidentais quando a medida foi introduzida.

Por seu turno, os líderes russos afirmaram repetidamente que "não aceitam" este mecanismo, que "não terá impacto" no curso da ofensiva russa contra o seu vizinho ucraniano.

A Rússia "não aceitará" os limites de preços do petróleo ocidental "Não aceitaremos este limite máximo", disse o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov aos jornalistas, citado por agências russas.

A 9 de dezembro, Vladimir Putin tinha ameaçado o Ocidente de "reduzir a produção" de petróleo russo "se necessário", criticando uma "decisão estúpida".

A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo e foi, em 2021, o segundo maior fornecedor deste produto aos países da União Europeia. Segundo os líderes da UE, 90% das exportações de petróleo russo para a UE já estarão paradas no final de 2022 em protesto contra a ofensiva russa na Ucrânia.

