A Rússia proibiu esta quarta-feira mais de 60 funcionários japoneses, incluindo o primeiro-ministro Fumio Kishida, de entrar no seu território, em retaliação às sanções do Japão contra Moscovo pela sua ofensiva na Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Rússia proíbe primeiro-ministro japonês de entrar no país

AFP A Rússia proibiu esta quarta-feira mais de 60 funcionários japoneses, incluindo o primeiro-ministro Fumio Kishida, de entrar no seu território, em retaliação às sanções do Japão contra Moscovo pela sua ofensiva na Ucrânia.

"Foi decidido proibir permanentemente" 63 cidadãos japoneses de entrarem na Rússia, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. A lista inclui também ministros, deputados, empresários, diretores dos meios de comunicação social e professores universitários.



Japão. Drones, máscaras e roupa contra armas químicas fornecidos à Ucrânia “Continuaremos a dar o maior apoio possível à Ucrânia”, afirmou o ministro da Defesa japonês, Nabuo Kishi, em conferência de imprensa.

"O governo de Kishida lançou uma campanha anti-russa sem precedentes, permitindo uma retórica inaceitável contra a Federação Russa, incluindo calúnias e ameaças diretas", disse o ministério russo.

Moscovo acusa Tóquio de tomar "medidas práticas destinadas a desmantelar as boas relações de vizinhança, prejudicando a economia russa e o prestígio internacional do nosso país".

A Rússia também diz estar a responder a "sanções pessoais impostas pelo governo japonês a cidadãos russos, incluindo altos funcionários do Estado".

Já por si complexas, as relações russo-japonesas deterioraram-se seriamente desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, com o Japão a participar nas sanções ocidentais contra Moscovo.

Japão anuncia sanções à Rússia, incluindo as filhas de Putin A Nokia também anunciou nesta terça-feira que deixa o mercado russo por completo. A concorrente Ericsson já tinha anunciado que ia suspender indefinidamente as suas atividades na Rússia.

Tóquio também decidiu, no início de abril, deixar de importar carvão russo, enquanto continua envolvido em projetos petrolíferos offshore perto de Sakhalin, no Extremo Oriente russo.

Desde abril, pela primeira vez desde 2003, o Japão voltou a considerar quatro pequenas ilhas no norte do arquipélago, as Ilhas Kuril, como sendo "ilegalmente ocupadas" pela Rússia, uma disputa territorial que impediu a assinatura de um tratado de paz entre os dois países desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.