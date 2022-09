Os dois atores estão entre 25 cidadãos norte-americanos que estão impedidos de circular em território russo.

Guerra na Ucrânia

Rússia proíbe Ben Stiller e Sean Penn de entrar no país

A Rússia anunciou esta segunda-feira a interdição da entrada no seu território a 25 norte-americanos, incluindo personalidades da cultura como Sean Penn e Ben Stiller, em resposta às sanções dos Estados Unidos que visam Moscovo.

A decisão foi tomada "em resposta às sanções cada vez mais amplas impostas pela administração de Joe Biden aos cidadãos russos", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo numa declaração no seu site.

Entre os que estão proibidos de entrar na Rússia encontra-se o ator e realizador Sean Penn, que viajou para Kiev no final de junho para mostrar o seu apoio ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em plena ofensiva russa no país.

Moscovo fala em atitude "russofóbica" dos EUA

A lista inclui também Ben Stiller, estrela do filme "Zoolander", que também visitou a capital ucraniana em junho, e figuras políticas e membros da administração do Presidente Joe Biden.

"As ações hostis das autoridades americanas, que continuam a avançar numa direção russofóbica, destruindo os laços bilaterais e intensificando o confronto entre a Rússia e os Estados Unidos, continuarão a ser firmemente rejeitadas", disse a diplomacia russa na declaração.

No final de junho, a Rússia anunciou a proibição de entrada no seu território da esposa e da filha de Joe Biden, depois de Washington ter sancionado membros da família de Vladimir Putin, incluindo as suas duas filhas, e o próprio presidente russo. O próprio Biden foi banido da Rússia.

