De acordo com os serviços de informação ucranianos, o diretor-adjunto da administração presidencial russa está na cidade para preparar o desfile.

Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

Rússia organiza parada militar em Mariupol a 9 de maio

Lusa A Rússia está a preparar uma parada militar no porto da cidade há muito sitiada para o dia em que Moscovo celebra anualmente a vitória sobre a Alemanha nazi, informaram esta quarta-feira os serviços de informação ucranianos.

"A principal missão do oficial de Putin é preparar-se para as cerimónias de 09 de maio", referiram os Serviços de Informações Militares ucranianos (GUR, na sigla ucraniana) em comunicado divulgado através do Telegram.

Rússia nega fim da guerra a 9 de maio, no Dia da Vitória A Rússia celebra geralmente o Dia da Vitória com grande pompa e circunstância, com um grande desfile militar no centro de Moscovo.

Mariupol, uma cidade portuária no sudeste da Ucrânia, "tornar-se-á um centro de celebrações", lê-se na declaração. "As principais avenidas da cidade serão urgentemente limpas, detritos e corpos dos mortos bem como munições que não explodiram serão removidos", refere.

Os espectadores russos vão ver relatos sobre a "alegria" dos residentes de Mariupol de verem os russos chegarem à sua cidade, acrescentou. O dia 9 de maio é todos os anos a ocasião de uma grande parada militar em Moscovo, na Praça Vermelha.

Segundo o GUR, "está em curso uma campanha de propaganda em larga escala" entre a população da cidade, agora estimada pelas autoridades ucranianas entre 100.000 e 120.000 pessoas, contra quase meio milhão antes da guerra.

Desfiles acontecem em 28 cidades russas

Questionado sobre os preparativos, o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, não mencionou explicitamente a possibilidade de tal desfile em Mariupol.

Por que é que Mariupol é tão importante para a Rússia? A queda de Mariupol seria, na mesma medida, uma grande vitória para a Rússia e um golpe duro para a Ucrânia. Explicamos porquê.

"Este ano, serão realizados desfiles militares em 28 cidades russas", disse o governante, acrescentando que "serão mobilizadas cerca de 65.000 pessoas, cerca de 2.400 tipos de armas e equipamento militar e mais de 460 aeronaves".

Fábrica de Azovstal está a ser palco de "combates violentos"

Mariupol está quase inteiramente sob o controlo do exército russo. Só o enorme complexo metalúrgico Azovstal, onde estão entrincheirados os últimos combatentes ucranianos e alguns civis, ainda não foi completamente tomado pelas forças de Moscovo.

O presidente da câmara de Mariupol disse esta quarta-feira que se registam “combates violentos” em Azovstal, apesar de Moscovo ter garantido que não atacaria.

“Infelizmente, há combates pesados ​​em Azovstal hoje”, disse Vadim Boitchenko à televisão ucraniana, acrescentando que o contacto com os combatentes ucranianos no local foi perdido, pelo que não é possível saber o que está a acontecer “com exatidão”.

Segundo o autarca, a Rússia está a usar artilharia pesada, tanques e aviação nesta ofensiva, assim como “navios que se aproximaram” da costa, sendo que Azovstal fica na zona costeira do mar de Azov.

“Os nossos combatentes são corajosos e estão a defender a ‘fortaleza’, mas é muito difícil”, afirmou à televisão ucraniana, adiantando que, “depois de conter o inimigo” durante semanas, os últimos soldados entrincheirados na cave do imenso complexo metalúrgico de Azovstal “tornaram possível ganhar algum tempo”.

Vadim Boitchenko assegurou, mais uma vez, haver “centenas de civis” na fábrica, incluindo “mais de 30 crianças à espera de serem resgatadas”.

Um comandante ucraniano do regimento Azov que está a defender a fábrica siderúrgica disse, na terça-feira, que os russos lançaram um “poderoso ataque” ao local, mas o Kremlin (presidência russa) negou hoje esta informação.

"A ordem foi comunicada (a 21 de abril) publicamente pelo comandante em chefe (Vladimir Putin) anulando todos os assaltos (militares). Não há nenhum assalto" atualmente, disse hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

O porta-voz da Presidência russa acrescentou que as forças de Moscovo que cercaram as instalações da fábrica só atuam "no sentido de, rapidamente, pararem as tentativas" de posicionamento de tiro por parte dos combatentes ucranianos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.