Rússia ordena reparação da ponte da Crimeia até 1 de julho de 2023

A Rússia anunciou esta sexta-feira que ordenou a reparação da ponte da Crimeia até 1 de julho de 2023. A ponte foi parcialmente destruída numa explosão, no sábado, que Moscovo atribuiu a Kiev.

Putin culpa serviços secretos ucranianos por explosão da ponte da Crimeia "Não há dúvida de que se trata de um ato terrorista destinado a destruir infraestruturas civis russas críticas", acrescentou.

O governo "determina que o prazo para o fim dos contratos estatais para a execução de obras seja 1 de julho de 2023", lê-se num despacho assinado pelo primeiro-ministro russo, Mikhail Mishutin.

Os serviços de segurança russos (FSB) afirmaram que o "ataque terrorista" foi organizado pelos serviços secretos militares ucranianos, garantindo que um agente em Kiev tinha coordenado o trânsito de explosivos através de vários países e que tinha estado em contacto com vários intermediários.

Ponte entre Rússia e Crimeia atingida por explosão A circulação rodoviária foi interrompida depois de um depósito de combustível se ter incendiado.

Em resposta, a Rússia efetuou ataques bombistas em massa na Ucrânia na segunda e terça-feira, visando infraestruturas energéticas civis e causando cortes generalizados de energia e água.

Na quarta-feira, o FSB disse ter prendido oito pessoas - cinco russos e "três cidadãos ucranianos e arménios" - suspeitos de envolvimento no ataque.

No entanto, o tráfego rodoviário e ferroviário na ponte foi parcialmente retomado há vários dias.

