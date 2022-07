A empresa tecnológica não deverá, no entanto, pagar nem um cêntimo.

Rússia aplica multa histórica à Google

AFP Esta foi a multa mais alta alguma vez aplicada a uma empresa tecnológica na Rússia. A Google não deverá, no entanto, pagar nem um cêntimo.

Um tribunal russo anunciou uma multa à gigante norte-americana Google em 21 biliões de rublos - cerca de 355 milhões de euros - por não remover conteúdos que denunciavam a ofensiva na Ucrânia, informou o órgão russo de telecomunicações Roskomnadzor.



Segundo a agência, a plataforma de vídeos YouTube (propriedade do Google), não bloqueou "informações falsas" sobre a ofensiva na Ucrânia, nem conteúdos que "propagam o extremismo e o terrorismo" ou "convidam menores a participar em manifestações não autorizadas".

Esta é uma condenação recorrente no país. De acordo com a lei, a empresa foi sancionada com base no "seu faturamento anual" na Rússia, observou Roskomnadzor.

Nos últimos anos, as autoridades russas aumentaram a pressão sobre as principais empresas digitais ocidentais, com multas e ameaças sistemáticas, na esperança de silenciar os críticos na Internet. No entanto, tal como a maioria dos gigantes tecnológicos ocidentais, a Google abandonou o mercado russo para denunciar a ofensiva militar na Ucrânia.

Citado pela agência de notícias Ria-Novosti, Vladimir Zykov, especialista digital, indicou que esta foi a multa mais alta alguma vez aplicada a uma empresa de alta tecnologia na Rússia. Para Zykov, as autoridades russas podem impor à Google "quantas multas quiserem, mas não receberão nenhum dinheiro" porque a empresa americana cessou as suas atividades na Rússia e não obtém mais lucros neste território. Até ao momento, a empresa não reagiu a esta notícia.

Roskomnadzor acusou a Google e o YouTube de atividades "terroristas" em março, anunciando um possível bloqueio do site na Rússia, como aconteceu com o Twitter, Instagram e outros veículos de comunicação independentes desde o ataque à Ucrânia em fevereiro.

As autoridades russas reforçaram fortemente o arsenal legal para controlar a comunicação sobre a operação militar, ameaçando aqueles que divulgam "informações falsas" sobre o exército russo com penas de até 15 anos de prisão.

