Os últimos acontecimentos sobre a guerra na Ucrânia.

Mundo 5 min.

Guerra na Ucrânia

Rússia mantém 2.500 prisioneiros da fábrica de Azovstal, diz Zelensky

Lusa O chefe de Estado ucraniano disse que a Defesa está a trabalhar na libertação dos soldados. Os últimos acontecimentos sobre a guerra na Ucrânia.

A Rússia mantém prisioneiros cerca de 2.500 soldados que foram capturados na siderurgia Azovstal, na cidade costeira ucraniana de Mariupol, afirmou o Presidente da Ucrânia.

Num encontro com jornalistas, divulgado por meios de comunicação social do país, Volodymyr Zelensky reconheceu, porém, que "é difícil precisar" quantos soldados foram levados do complexo siderúrgico de Azovstal, depois de semanas de bloqueio e bombardeamentos.

O chefe de Estado ucraniano disse que o Ministério da Defesa ucraniano está a trabalhar na libertação dos soldados, não avançando pormenores sobre a operação.

Zelensky considerou que os russos "não torturam os defensores ucranianos de Azovstal, porque não é do seu interesse fazê-lo", e explicou: "os nossos combatentes tornaram-se figuras públicas". O exército ucraniano defendeu a cidade portuária de Mariupol, no mar de Azov, ao longo de mais de 80 dias.

A retirada dos soldados ucranianos que se tinham refugiado nas instalações do complexo, bloqueado pelos invasores russos, começou a 16 de maio e durou vários dias.

Japão reforça sanções contra Rússia

O Japão vai adotar novas sanções contra Moscovo, na sequência da invasão da Ucrânia, penalizando bancos e a exportação de bens que contribuam para reforçar infraestruturas industriais russas, anunciaram hoje as autoridades nipónicas.

A decisão do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês vai afetar duas instituições bancárias da Rússia, o Banco de Crédito de Moscovo e o Banco Agrícola da Rússia, e o Banco de Desenvolvimento e Reconstrução da Bielorrússia, país aliado de Moscovo.

"Para deter a Rússia o mais rapidamente possível e procurar a via do diálogo é necessário ajudar a Ucrânia e tomar medidas fortes contra a Federação", disse o porta-voz do Ministério japonês, Hirokazu Matsuno, numa conferência de imprensa. O responsável observou que o país vai continuar a tomar medidas com base na evolução da situação.

Do plano de novas sanções faz também parte o congelamento de bens com capacidade para fortalecer as infraestruturas industriais russas, embora não tenham sido divulgados mais pormenores a este respeito.

Zelensky diz que quantidade de cereais bloqueados pode triplicar no outono A ONU teme "um furacão de fome".

A decisão do executivo de Tóquio foi tomada quase um mês depois de ter anunciado outra ronda de sanções contra a Rússia, incluindo o congelamento de bens de 141 personalidades, incluindo o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin.

Noutras rondas de sanções, o Japão decidiu deixar de exportar semicondutores e componentes para 'microchips' que pudessem ser utilizados pela indústria militar russa, suspendendo também a vendas de carros de luxo para a Rússia.

Argentina quer taxar "lucro inesperado" de empresas com a guerra na Ucrânia

O Governo argentino quer criar um imposto sobre o "lucro inesperado" que as empresas obtiverem graças ao aumento dos preços internacionais devido à guerra na Ucrânia, uma iniciativa rejeitada pelos principais empresários do país.

"Esta guerra submete-nos a duas realidades: que milhões de seres humanos entrem em risco enquanto poucos ganham muitíssimo com os efeitos dessa guerra. Essa é a imoralidade que não podemos permitir. Estamos aqui para equilibrar aquilo que foi desequilibrado", disse na noite desta segunda-feira (6) o Presidente Alberto Fernández, acompanhado pelo ministro da Economia, Martín Guzmán, na Casa Rosada, sede do Governo.

O projeto-lei procura implementar uma taxa de 15% sobre o lucro extraordinário das companhias. Essa nova taxa soma-se ao vigente imposto de renda do ano em exercício de 2022.

As empresas atingidas serão aquelas que tiverem um lucro líquido superior a mil milhões de pesos argentinos (cerca de 7,7 milhões de euros), algo que, segundo o ministro da Economia, afeta apenas 1% das empresas do país.

Os lucros dessas companhias serão taxados se atenderem a uma das duas condições: margem de lucro contabilístico em 2022 superior a 10% ou aumento da margem de lucro em 2022 em relação a 2021 de, pelo menos, 20%.

"O destino do arrecadado será um fundo a ser proporcionalmente distribuído pelas províncias para a implementação de políticas públicas, visando maior equidade social", argumentou o ministro Martín Guzmán.

Pela lógica do Governo, a alta dos preços internacionais, devido à invasão russa na Ucrânia, gera um "lucro inesperado" para as empresas que exportam matérias-primas sem que tenham aumentado investimentos para produzir mais.

"A única forma de sustentar um crescimento que signifique progresso é se esse crescimento for partilhado entre todos", apontou Guzmán. "Estamos a trazer igualdade e a construir justiça social", concluiu o Presidente Alberto Fernández, dando como exemplo medidas semelhantes adotadas no Reino Unido e em Itália.

A Argentina é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, incluindo os produtos mais afetados na Rússia e na Ucrânia como milho, girassol e trigo. No entanto, para além do imposto sobre os rendimentos, os produtores já pagam um imposto extra sobre a exportação agropecuária de até 35%.

"A criação de novos impostos como esse anunciado de 'lucro inesperado' vai contra o estímulo aos investimentos e ao emprego. Na Argentina, estão em vigência 165 impostos e a carga tributária sobre o setor formal é muito elevada, superando amplamente a média dos países da região", criticou a Associação Empresarial Argentina (AEA) através de uma nota.

A União Industrial Argentina (UIA) também emitiu um comunicado para expressar a "preocupação com os efeitos de uma taxa adicional sobre o setor produtivo".

Desde que assumiu o cargo, o Presidente Alberto Fernández subiu ou criou 20 impostos enquanto os países da região diminuíram a carga tributária para compensar as perdas com a pandemia e para incentivar a produção.

A consultora Sarandí calcula que o novo imposto argentino arrecade o equivalente a 0,41% do Produto Interno Bruto (PIB) e ajude o Governo a reduzir o atual défice fiscal primário de 3% a 2,5% do PIB, conforme a meta estabelecida no acordo financeiro com o FMI.

O novo imposto precisa de passar pelo Parlamento, onde o Governo ainda não conta com todos os votos necessários. "Pedimos e valorizaremos profundamente o acompanhamento do Congresso nestas circunstâncias tão difíceis para todo o mundom para evitar injustiças e para que a Argentina avance numa trilha de progresso", pediu o ministro da Economia, Martín Guzmán.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.