Combate aos nazis recordado em parada militar.

Rússia lembra II Guerra Mundial com desfile histórico

Numa altura em que se assinala o centenário do final da I Guerra Mundial, a Rússia vai lembrar a data de 7 de novembro de 1941, altura em que o Exército Vermelho marchou do Kremlin rumo à linha da frente para combater as tropas nazis. As fotos mostram momentos do ensaio realizado em Moscovo, na Praça Vermelha, com soldados que vestiam fardas históricas e réplicas do material bélico usado na altura.



