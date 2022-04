O ultimato russo para a cidade cercada de Mariupol entrou em vigor ao início desta manhã prometendo a Rússia poupar a vida dos soldados ucranianos que se rendam. Sem resposta direta, Zelensky alertou para a catástrofe humanitária na cidade.

Mundo 19 3 min.

Guerra na Ucrânia

Rússia lançou ultimato à rendição de Mariupol. Kiev não respondeu

Redação O ultimato russo para a cidade cercada de Mariupol entrou em vigor ao início desta manhã prometendo a Rússia poupar a vida dos soldados ucranianos que se rendam. Sem resposta direta, Zelensky alertou para a catástrofe humanitária na cidade.

A Rússia apelou à rendição das forças ucranianas em Mariupol, cidade cercada no leste do país, a partir das 06h00 (04h00 em Lisboa), comprometendo-se a poupar as vidas de quem depuser as armas. Kiev não respondeu ao ultimato.

"Dada a situação catastrófica que se desenvolveu na fábrica metalúrgica Azovstal e além de serem guiadas por princípios puramente humanos, as Forças Armadas russas apelam aos militantes dos batalhões nacionalistas e aos mercenários estrangeiros para, a partir das 06h00, de 17 de abril de 2022, cessem quaisquer hostilidades e deponham as armas", disse, em comunicado, o chefe do Centro de Controlo de Defesa russo, coronel general Mikhail Mizintsev, de acordo com a agência de notícias oficial russa Tass.

"A todos aqueles que depuserem as armas é garantido que pouparemos a vida", acrescentou.

Situada no mar de Azov, Mariupol é um dos principais objetivos dos russos no esforço para obter controlo total da região de Donbass e formar um corredor terrestre, no leste da Ucrânia, a partir da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Mizintsev disse que o conteúdo das "negociações entre militantes de formações nacionais e mercenários bloqueados em Mariupol na fábrica metalúrgica Azovstal testemunham uma situação desesperada, em que exigem persistentemente a autorização oficial de Kiev para se renderem, mas em resposta recebem ameaças de execução".

O responsável russo acrescentou que os militantes estão "numa situação desesperada, praticamente sem comida e água".

A declaração divulgada, ao início da madrugada, segue também para a ONU, para a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), ao Comité Internacional da Cruz Vermelha e a outras organizações internacionais, indicou a Tass.

19 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Imagens do cerco russo em Mariupol

Apelos de Zelensky

Num discurso à nação, no sábado à noite, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu que "a situação em Mariupol continua tão grave quanto possível, simplesmente desumana" e culpou a Rússia por "continuar deliberadamente a destruir cidades".

Zelensky sublinhou que os russos "estão deliberadamente a tentar aniquilar todos aqueles que ficam em Mariupol", de acordo com a agência de notícias local Ukrinform.

O responsável adiantou que o governo ucraniano tentou, desde o início da invasão russa, encontrar "uma solução, militar ou diplomática, para salvar" a população, mas "até agora, não tem havido uma opção 100% sólida".

Os ataques russos causaram uma das maiores catástrofes humanitárias em Mariupol ao bombardear residentes desarmados e bloquear a chegada de ajuda humanitária, de acordo com a Ukrinform.

Morre-se de fome em Mariupol O diretor-executivo do Programa Alimentar Mundial disse hoje que a população da cidade sitiada de Mariupol está “a morrer à fome” e que a crise humanitária na Ucrânia piorará nas próximas semanas, quando a Rússia intensificar a ofensiva.

20 mil civis morreram

De acordo com o gabinete do presidente da câmara de Mariupol, pelo menos 20 mil civis já morreram, desde o início da invasão russa, enquanto os serviços de informações do Ministério da Defesa ucranianos afirmaram que os russos enviaram até 13 crematórios móveis para a cidade para retirar das ruas corpos de civis assassinados.

As autoridades ucranianas indicaram que cerca de 120 mil civis permanecem na cidade sitiada, defendida pelo regimento Azov, fuzileiros navais e outras forças.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de cinco milhões das quais para os países vizinhos.

Moscovo bombardeia Kiev e proíbe Boris Johnson de entrar na Rússia Putin contra-ataca e após perder o seu cruzador Moskva, afundado por mísseis ucranianos está a bombardear alvos militares em Kiev. O Kremlin decidiu também vetar a entrada do primeiro-ministro britânico no seu país.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.