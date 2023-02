Dezasseis destes mísseis foram destruídos pela defesa antiaérea, disseram as autoridades ucranianas.

Guerra na Ucrânia

Rússia lança 36 mísseis contra a Ucrânia

Dezasseis destes mísseis foram destruídos pela defesa antiaérea, disseram as autoridades ucranianas.

A Rússia voltou esta quinta-feira a bombardear a Ucrânia, com o lançamento de 36 mísseis, dos quais 16 foram destruídos pela defesa antiaérea, disseram as autoridades ucranianas.

O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia disse que os alvos tinham sido atingidos no norte, oeste e sul do país.

Uma mulher de 79 anos morreu e pelo menos sete outras pessoas ficaram feridas quando os mísseis atingiram a cidade de Pavlohrad, informou o governador local, Serhiy Lysak.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

