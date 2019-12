Segundo o governo de Vladimir Putin, esta será uma alternativa nacional à internet global.

Rússia faz teste para ter rede de internet única

Ana Patrícia CARDOSO Segundo o governo de Vladimir Putin, esta será uma alternativa nacional à internet global.

No início da semana, a maioria dos utilizadores na Rússia não notou nada de diferença no funcionamento da internet. No entanto, o país testava a própria rede e obteve resultados satisfatórios.

A agência de notícias Pravda avançou a notícia e segundo Alexey Sokolov, chefe do Ministério das Comunicações, correu tudo como planeado. "Os resultados dos exercícios demonstraram que, em geral, tanto as autoridades como os operadores estão prontos para responder eficazmente a riscos e ameaças e a assegurar o funcionamento estável da internet e da rede de telecomunicações". As conclusões serão apresentadas ao presidente Vladimir Putin.

A Rússia segue, assim, os exemplos dos regimes autoritários da China e Irão, em que o acesso aos serviços de outros países está bloqueado e a informação que chega do exterior é controlada pelo governo.

Segundo alguns especialistas citados pela BBC, este é um cenário preocupante. Para Alan Woodward, professor e cientista de computação na Universidade de Surrey, "a decisão russa é mais um passo para a destruição da internet".

Com a informação selecionada, "as pessoas não terão acesso ao diálogo sobre o que está verdadeiramente a acontecer no seu próprio país e serão mantidas dentro de uma bolha", garante Woodward.

A BBC avança ainda que o país está a planear criar a própria Wikipédia e que os políticos já aprovaram um projeto de lei que proíbe a venda de 'smartphones' que não tenham software russo pré-instalado.