A decisão de Moscovo surge em resposta a uma medida semelhante adotada em abril por Paris contra 41 diplomatas russos.

Guerra na Ucrânia

Rússia expulsa 34 diplomatas franceses e França contesta

Lusa A Rússia anunciou esta quarta-feira a expulsão de 34 diplomatas franceses em resposta a uma medida idêntica adotada em abril por Paris, contra 41 diplomatas russos colocados em França, ordem que as autoridades francesas já condenaram “veementemente”.

O embaixador francês em Moscovo, Pierre Lévy, foi convocado à sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, onde foi informado que diplomatas declarados ‘persona non grata’ devem deixar o país no prazo de duas semanas, informou esta instituição na sua página de internet.



Rússia expulsa dois diplomatas finlandeses e deixa Conselho do Mar Báltico A Rússia decidiu expulsar dois diplomatas finlandeses do país como retaliação por uma medida semelhante tomada por Helsínquia.

“Esta decisão é apresentada pelo lado russo como uma resposta às decisões da França” em abril passado, quando “várias dezenas de agentes russos” suspeitos de serem espiões foram expulsos, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, em comunicado.

No entanto, o ministério sublinhou: “O trabalho dos diplomatas e funcionários da nossa embaixada na Rússia enquadra-se plenamente no âmbito da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e consulares”, deixando implícito que o mesmo não acontece com os russos.

Rússia convoca embaixadores de Espanha e Itália

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia já tinha convocado esta quarta-feira os embaixadores de Espanha e Itália em Moscovo, um dia depois de a Rússia ter decidido expulsar dois diplomatas finlandeses em retaliação pela expulsão, em abril, de dois membros da embaixada russa em Helsínquia.

Alemanha considera injustificável expulsão de diplomatas pela Rússia O Governo de Berlim considerou hoje injustificável a expulsão de 40 diplomatas alemães da Rússia, comunicada esta segunda-feira por Moscovo. Rússia fala em "resposta simétrica"​ a uma decisão semelhante e "abertamente hostil" do governo alemão.

A 5 de abril, o Governo espanhol decidiu expulsar 27 membros da embaixada russa em Espanha, por considerar que representavam “uma ameaça à segurança” do país e como sinal de repúdio às ações das tropas russas na Ucrânia, e 30 diplomatas da embaixada da Rússia em Roma foram expulsos por serem um risco "para a segurança nacional”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.