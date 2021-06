O primeiro encontro entre os líderes norte-americano e russo decorreu em Genebra na tarde desta quarta-feira.

Biden e Putin acordam regresso de embaixadores

Os Presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, terminaram os trabalhos da cimeira que decorreu em Genebra, anunciou hoje a Casa Branca.

Biden e Putin estiveram reunidos menos de três horas, primeiro numa sessão menor, com os dois presidentes e os chefes da diplomacia, e depois numa outra com a participação das delegações dos dois países e que demorou 01:05 minutos.

No início da reunião, o Presidente russo agradeceu a Biden pelo convite, observando que as relações entre os dois países "acumularam muitas questões" que devem ser abordadas durante as negociações de alto nível. Nesse sentido, manifestou a esperança de que a cimeira fosse "produtiva".

O chefe da Casa Branca, por sua vez, sugeriu que os dois países trabalhassem em áreas em que tivessem um interesse mútuo. "Temos divergências e podemos fazer o nosso melhor para as resolver de uma forma racional e previsível", considerou.

No início da sua conferência de imprensa após a reunião, Putin declarou que os dois líderes concordaram com o regresso dos embaixadores russo e norte-americano às respectivas embaixadas em Moscovo e Washington.

Outro dos temas abordados no encontro foi a cibersegurança. Também a estabilidade estratégica mundial, as relações entre os dois países, o caso de Navalny e a situação no leste da Ucrânia, em Donbass, estiveram em cima da mesa.

Com Lusa

