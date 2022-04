A partir de um de setembro, todas as crianças irão começar a semana a cantar nas escolas o hino nacional e será obrigatório içar a bandeira da Rússia.

Rússia. Educação "patriótica" da História obrigatória a partir dos sete anos

O Ministério da Educação russo anunciou novo plano de reformulação do ensino para que as crianças de sete anos de idade estudem a História do país, como parte de um esforço mais amplo para promover um espírito "patriótico". As aulas obrigatórias de História começavam aos 10 anos.

"A educação histórica começará nas escolas desde a primeira classe", disse o Ministro da Educação, Sergei Kravtsov, na terça-feira, na inauguração da exposição "Everyday Nazism" (Nazismo quotidiano) que deverá ser exibida num fórum escolar de âmbito nacional, "The Power of the Truth" (O Poder da Verdade).

"No nosso ensino da História, nunca permitiremos que [se escreva] que de alguma forma tratámos mal outras nações - as nossas nações fraternas da Ucrânia e da Bielorrússia. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que a memória histórica seja preservada", afirmou Kravtsov, citado pelo The Moscow Times.

O ministro anunciou também que, a partir de um de setembro, todas as crianças irão começar a semana na escola a cantar o hino nacional e será obrigatório içar a bandeira da Rússia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, fez também um discurso aos participantes do fórum, sublinhando a importância de as crianças conhecerem a trajetória da nação.

"Uma compreensão profunda da nossa História, e uma atitude respeitosa e pensativa em relação à grande herança patriótica, espiritual e cultural da pátria permite-nos tirar conclusões corretas do passado", afirmou Putin.





