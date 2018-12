País de Putin destrona Reino Unido, segundo um relatório sueco.

Rússia é o segundo maior produtor de armas do mundo

A Rússia tornou-se o segundo maior produtor de armas do mundo, destronando o Reino Unido, que ocupava essa posição desde 2002, de acordo com os dados do Instituto de Pesquisa sobre a Paz Internacional (SIPRI) com sede em Estocolmo, revelados pela Agência France-Presse.



As vendas de armas russas representaram, no ano passado, um montante correspondente a 33 mil milhões de euros, ou seja, 9,5% do volume total de negócios dos produtores mundiais, algo que representa uma subida de 8,5% por comparação com 2016. "As empresas russas registam um crescimento significativo das suas vendas desde 2011", referiu Siemon Wezeman, investigador citado pela France-Presse.

Ainda assim, os russos estão muito distantes da liderança na produção mundial de armas, ocupada pelos Estados Unidos: em 2017, 57% das vendas mundiais ou 198 mil milhões de euros em volume de negócios pertenceram aos norte-americanos que colocaram 42 empresas entre as 100 com maiores vendas.



Quanto às empresas, a primeiro fabricante mundial de armas é a norte-americana Lockheed Martin (39,4 mil milhões de euros em receitas), enquanto a primeira empresa russa surge somente no décimo posto com um volume de negócios de 7,5 mil milhões de euros, uma subida de 17% face a 2016.



O Reino Unido passou a ocupar o terceiro posto com 9% da produção mundial, enquanto a França surge na quarta posição com 5,3%.







