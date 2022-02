Os dois aliados iniciaram os maiores exercícios militares conjuntos em anos, observados de perto pelos EUA e pela Europa.

Mundo 6 3 min.

Tensão Rússia/Ucrânia

Rússia e Bielorrússia iniciam exercícios militares conjuntos

Redação Os dois aliados iniciaram os maiores exercícios militares conjuntos em anos, observados de perto pelos EUA e pela Europa.

Os exercícios iniciados esta quinta-feira pela Rússia e Bielorrússia são conhecidos como os "Allied Resolve 2022" e devem durar até 20 de fevereiro. Segundo a AFP, no exercício estão a participar milhares de tropas apoiadas por tanques, aviões de combate e sistemas avançados de defesa contra mísseis S-400.

Moscovo negou repetidamente ter planeado um ataque à Ucrânia depois de os Estados Unidos e aliados terem confirmado a presença de cerca de 130 mil soldados russos perto da fronteira com a Ucrânia, que poderiam estar a preparar-se para uma invasão ainda este mês, através da Bielorrússia, a partir do norte.

O Kremlin acusa o Ocidente de tentar minar a segurança da Rússia, aproximando a Ucrânia da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

6 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP

"Momento mais perigoso" que a Europa enfrenta em décadas

Numa conferência conjunta no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas, após um encontro de trabalho, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, e o chefe de governo britânico, Boris Johnson, reiteraram que devem prosseguir todos os esforços com vista a uma saída diplomática para a atual crise, mas advertiram que a NATO está preparada "para o pior" cenário e alertaram uma vez mais Moscovo para o preço muito elevado que pagará no caso de nova agressão à Ucrânia.

"Este é um momento perigoso para a segurança europeia. O número de forças russas está a aumentar. O tempo de alerta para um possível ataque está a diminuir", advertiu Stoltenberg, revelando que esta quinta-feira voltou a dirigir uma carta ao chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, a reiterar o convite para prosseguir o diálogo em sede do Conselho NATO-Rússia.

Polónia confirma envio de material bélico para a Ucrânia O ministro da Defesa da Polónia, Mariusz Blaszczak, confirmou que o país vai enviar "munições, mísseis antiaéreos de curto alcance e 'drones'" para a Ucrânia contribuindo para o arsenal "defensivo" face à ameaça da Rússia.

O secretário-geral da Aliança Atlântica reiterou, todavia, que a NATO não abre mão de "princípios fundamentais", como "o direito de cada nação a escolher o seu próprio caminho e a capacidade da NATO de proteger e defender todos os Aliados".

Jens Stoltenberg Adiantou que, numa reunião de ministros da Defesa na próxima semana, serão avaliadas "opções para reforçar ainda mais a segurança" da organização, "incluindo a possibilidade de grupos de combate adicionais na parte sudeste" da Aliança. "Uma nova agressão russa conduzirá a uma maior presença da NATO, não menor", alertou.

Perfeitamente alinhado com a intervenção de Stoltenberg, Boris Johnson defendeu as mesmas ideias e assumiu também o momento de perigo que a Europa enfrenta também à luz da atual crise a Leste.

Dinamarca reforça prontidão de batalhão ao serviço da NATO A Dinamarca vai reforçar o nível de prontidão de um batalhão para mobilização pela NATO em resposta à "pressão militar inaceitável" da Rússia sobre a Ucrânia, anunciou hoje o Ministério da Defesa em Copenhaga.

"O risco atual é muito elevado e este é um momento muito perigoso. Estes próximos dias são provavelmente o momento mais perigoso naquela que é a maior crise de segurança que a Europa enfrenta em décadas", disse.

Questionado sobre se acredita que a Rússia irá efetivamente invadir a Ucrânia, Boris Johnson disse crer que "ainda não foi tomada uma decisão" em Moscovo, "o que não significa que seja impossível que algo verdadeiramente desastroso possa acontecer realmente muito em breve".

O líder do Governo britânico insistiu que será "um absoluto desastre" se a Rússia efetivamente atacar a Ucrânia, pois haveria "um grande derramamento de sangue em solo ucraniano". "Eu sei que as pessoas na Rússia devem estar também a pensar nisto, e sei que no Kremlin e por toda a Rússia devem estar a pensar se é realmente sensato sacrificar o sangue de soldados russos numa guerra que eu penso que seria catastrófica" e com elevados custos de vária ordem para a Rússia, reiterou.

(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.