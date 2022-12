A Rússia tem descartado a retirada das forças armadas da Ucrânia, prometendo continuar a lutar.

Guerra na Ucrânia

Rússia diz que tréguas com Ucrânia no Natal ou Ano Novo estão fora de questão

Umas eventuais tréguas nos combates no terreno entre as tropas russas e ucranianas no Natal ou Ano Novo estão fora de questão, declarou esta quarta-feira o Kremlin, que continua a justificar a ofensiva com a necessidade de proteger a população.

Várias explosões em Kiev, diz presidente da Câmara O sistema de defesa antiaérea abateu 10 drones de fabrico iraniano sobre Kiev e arredores.

"Ninguém apresentou qualquer proposta. Este assunto não está na agenda", disse o porta-voz da Presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov, aos jornalistas, depois de questionado sobre a possibilidade de uma pausa nos combates na Ucrânia.

Peskov indicou que a principal tarefa das Forças Armadas russas é "proteger" as populações das áreas ocupadas e reconheceu como "difícil" a situação na região de Donetsk (no leste da Ucrânia), uma das quatro regiões ucranianas que Moscovo agora reivindica como sua.

"A operação militar especial continua", acrescentou o porta-voz, usando os termos utilizados pelas autoridades russas para caracterizar a invasão iniciada a 24 de fevereiro por ordem do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Por outro lado, o Kremlin garantiu que, se os mísseis 'Patriot', associados aos sistemas antiaéreos que Kiev pede há vários meses aos Estados Unidos, forem enviados para a Ucrânia, tornar-se-ão "alvos legítimos" das Forças Armadas russas.

O "valente povo da Ucrânia" é o Prémio Sakharov 2022 O prémio atribuído pelo Parlamento Europeu destina-se a destacar o papel de pessoas ou grupos na luta pela liberdade de pensamento em vários pontos do globo.

"Absolutamente", disse Peskov quando questionado se concorda com as declarações do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, que, no final de novembro, disse que os mísseis 'Patriot', caso chegassem à Ucrânia, tornar-se-iam "imediatamente um alvo legítimo das Forças Armadas" russas.

Peskov observou que, para já, se abstém de fazer mais comentários, porque, por enquanto, a possibilidade de os Estados Unidos fornecerem sistemas antiaéreos ‘Patriot’ à Ucrânia só foi relatada na imprensa sem confirmação oficial de Washington.

Segundo reportou na terça-feira a cadeia de televisão norte-americana CNN, a administração dos Estados Unidos, liderada pelo Presidente Joe Biden, está a finalizar os preparativos para enviar os mísseis 'Patriot' para a Ucrânia, adiantando que a confirmação oficial pode ocorrer ainda na semana em curso.

A Ucrânia pediu aos Estados Unidos este sistema de defesa antiaérea e de ataque, capaz de intercetar mísseis balísticos e de cruzeiro, dada a intensificação dos bombardeamentos russos, que têm destruído infraestruturas essenciais ucranianas, nomeadamente centrais elétricas.

Desconhece-se, porém, a quantidade de baterias antiaéreas a enviar para a Ucrânia.

Rússia diz 'não' à proposta de 'três passos' de Zelensky para acordo de paz Uma retirada militar da Ucrânia “é inviável” e argumentou que a Ucrânia “tem de aceitar a realidade que surgiu” nos últimos anos, disse o porta-vos do Kremlin.

Uma bateria inclui normalmente um radar, que deteta e rastreia o alvo, computadores, geradores e uma estação de controlo, além de oito pequenos lançadores com quatro mísseis prontos para disparar.

Hoje, o porta-voz do Kremlin também se recusou a adiantar uma data para a tradicional conferência de imprensa anual de Vladimir Putin, que foi adiada para 2023.

O Presidente russo adiou a habitual conferência de imprensa anual sem explicações, num momento em que Moscovo tem sofrido alguns reveses na campanha militar na Ucrânia.

Ainda hoje, um alto funcionário da ocupação russa no leste da Ucrânia, Denis Pushilin, chegou a garantir, em entrevista à agência de notícias Ria Novosti, que pretende “libertar Odessa e Cherniguiv”, duas cidades ucranianas localizadas respetivamente no sul e no norte, longe da atual linha da frente.

Questionado sobre essas declarações, Dmitri Peskov desdramatizou-as, sublinhando que a prioridade é "proteger as pessoas das regiões de Lugansk e Donetsk", no leste da Ucrânia.

União Europeia preocupada com ligações entre Turquia e Rússia O Presidente turco planeia falar com os seus homólogos russo e ucraniano no fim de semana para discutir o "fortalecimento" de um acordo no corredor de cereais do Mar Negro, patrocinado pela ONU.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14 milhões de pessoas – 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa – justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.755 civis mortos e 10.607 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

