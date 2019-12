O presidente norte-americano aprovou uma lei que impõe sanções aos investidores do gasoduto planeado para transportar gás russo para a Alemanha e outros países.

Rússia denuncia sanções de Trump contra gasoduto europeu

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, acusou hoje os Estados Unidos de praticarem uma diplomacia de “intimidação” referindo-se ao anúncio de sanções contra o gasoduto que vai ligar a Rússia à Alemanha.



“Uma vez mais os Estados Unidos demonstraram que têm uma diplomacia que se limita à intimidação através de sanções, ultimatos ou ameaças”, disse Lavrov perante o Senado, em Moscovo, referindo-se às sanções norte-americanas contra o gasoduto Nord Stream 2 que vai abastecer a Alemanha através do Mar Báltico.

Lavrov acrescentou que os Estados Unidos, em matéria de segurança energética, nunca cumprem as promessas nem mesmo quando se trata de aliados. Também o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou as sanções dos Estados Unidos contra o Nord Stream 2 afirmando que são “inaceitáveis” e que acredita que Moscovo vai terminar as obras do projeto do gasoduto.

Entretanto, Berlim vai decidir qual a resposta a dar às sanções dos Estados Unidos contra o Nord Stream 2 depois de uma análise detalhada às medidas restritivas, afirmou a porta-voz adjunta do governo alemão, Ulrike Demmer.

A empresa suíça Allseas, que estava a trabalhar na instalação do gasoduto Nord Stream 2, já suspendeu a sua participação no projeto. O governo alemão declarou que "rejeita tais sanções extraterritoriais" dirigidas "contra empresas alemãs e europeias".

Embora as recentes sanções dos Estados Unidos tenham impacto na construção do Nord Stream 2, o projeto principal será concluído no segundo semestre do próximo ano, afirmou Peter Beyer, coordenador de Cooperação Transatlântica do governo alemão, em entrevista à estação de rádio Deutschlandfunk.

Lavrov, por sua vez, insistiu que as novas sanções contra as empresas construtoras do gasoduto, avaliadas em 11 mil milhões de dólares, não terão qualquer impacto sobre o projeto. O gasoduto, que se estende da Rússia à Alemanha através do fundo do Mar Báltico, "será realizado de qualquer forma, apesar de todas estas ameaças", como fez a TurkStream, acrescentou o ministro russo dos Negócios Estrangeiros.

O gasoduto com 1.225 quilómetros está praticamente construído. Trata-se de um projeto de em que participa um consórcio russo constituído pela Gazprom e pelas empresas europeias OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper e Shell.

