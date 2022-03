O parlamento russo aprovou, esta sexta-feira, uma lei para punir aquilo que classifica como notícias falsas sobre a ação do exército russo.

Guerra na Ucrânia

Rússia promete "punições graves" para quem divulgar informação falsa

Maria MONTEIRO O parlamento russo aprovou, esta sexta-feira, uma lei para punir aquilo que classifica como notícias falsas sobre a ação do exército russo. Os infratores estarão sujeitos a penas de até três anos ou multas.

A partir deste sábado, a regulação da comunicação social russa será ainda mais apertada devido a este projeto de lei, que foi ratificado pelas câmaras baixa e alta do parlamento da Rússia. "É possível que a partir de amanhã as regras forcem aqueles que mintam e façam declarações que desacreditem as nossas Forças Armadas a sofrer punições muito graves", declarou Vyacheslav Volodin, presidente da câmara baixa.

A criminalização daquilo que a Rússia considera ser informação falsa surge depois de, esta manhã, o regulador russo dos média, o Roskomnadzor, ter determinado o bloqueio de cinco órgãos de comunicação social que estão sediados fora da Rússia, mas que publicam notícias em russo.

Rússia quer "proteger a verdade"

O Roskomnadzor justificou esta decisão com a necessidade de travar a publicação de "informações falsas" sobre assuntos como "os métodos de realização de atividades de combate (ataques à população civil, ataques a infraestruturas civis)", as baixas do exército russo ou o número de vítimas civis, informa no comunicado enviado à agência noticiosa estatal RIA Novosti.

Os infratores poderão incorrer em penas de prisão de até três anos ou multa, mas pode haver um agravamento da pena para 15 anos se a violação da lei em causa for encarada como tendo "graves consequências", advertiu a câmara baixa do parlamento.

"Quero que todos entendam, e que a sociedade entenda, que estamos a fazer isso para proteger os nossos soldados e oficiais e para proteger a verdade", reiterou Volodin.

Recorde-se que os meios de comunicação estatais não usam as palavras "guerra" ou "invasão" para descrever a intervenção militar da Rússia na Ucrânia, classificando-a, em vez disso, como uma "operação militar especial".

Informação é "direito humano fundamental"

A restrição dos média independentes abrangeram, entre outros, a edição local da BBC, a emissora alemã Deutsche Welle e o site letão Meduza — títulos estrangeiros que estão entre os mais influentes e, frequentemente, mais críticos de Moscovo.

A BBC recorreu ao Twitter para divulgar instruções que permitam aos leitores russos contornar o bloqueio e ter acesso aos conteúdos noticiosos através de aplicações de telemóvel ou da dark web, referindo que "o acesso a informações precisas e independentes é um direito humano fundamental que não deve ser negado ao povo da Rússia".

A emissora inglesa revelou, no início da semana, que vai voltar a realizar emissões de rádio em onda curta para a Ucrânia e partes da Rússia para que todos possam consumir informação recorrendo a equipamentos básicos.

*Com Lusa

