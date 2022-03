A Federação Russa é o primeiro membro a ser expulso desta organização de 46 países, criada a seguir à II Guerra Mundial para garantir a paz e os direitos humanos na Europa. Após vários avisos, a decisão foi tomada esta quarta-feira.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Rússia cada vez mais só. Conselho da Europa expulsa o país, membro há 26 anos

Telma MIGUEL A Federação Russa é o primeiro membro a ser expulso desta organização de 46 países, criada a seguir à II Guerra Mundial para garantir a paz e os direitos humanos na Europa. Após vários avisos, a decisão foi tomada esta quarta-feira.

Numa reunião de emergência na manhã desta quarta-feira, a organização decidiu que a Federação Russa deixará de pertencer a organização, à qual aderiu há 26 anos, em 1996, cinco anos após a queda da União Soviética.

Já na sessão especial da Assembleia do Conselho da Europa, no dia 14 de março, a secretária geral da organização, Marija Pejčinović Burić, criticou a agressão imparável da Rússia sobre a Ucrânia salientando que “desde a decisão de suspender a representação da Rússia, tomada a 25 de fevereiro, as suas autoridades nem se retiraram da nossa organização nem acabaram com a sua brutal campanha na Ucrânia”.

ONG diz que Rússia tem 40 mil sírios preparados para integrar invasão à Ucrânia Na última sexta-feira, o Kremlin incentivou a participação, ao lado dos militares russos, de voluntários na invasão ao território ucraniano.

Marija Pejčinović Burić salientou que a violação séria do artigo 3 do Estatuto do Conselho da Europa permanece. Considerando “assistir com horror às imagens chocantes vindas da Ucrânia e dos refugiados”, Burić salientou que antes de mais nada “isto é uma tragédia para a Ucrânia”. E salientou que nos tempos difíceis que se avizinham o objetivo do Conselho da Europa continua a ser “proteger e promover os valores europeus nos direitos humanos, democracia e no respeito pelo Estado de Direito em benefício de todos os cidadãos”.

Na sequência desta intervenção, a 15 de março, o governo da Federação Russa informou a secretária geral da sua retirada do Conselho da Europa e da sua intenção de denunciar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

Por fim, esta quarta-feira, numa reunião extraordinária na sede da instituição, em Estrasburgo, o Conselho de Ministros decidiu que a Federação Russa deixa de ser membro do Conselho da Europa, depois de 26 anos como membro desta organização internacional que tutela o conhecido Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

ONG diz que Rússia tem 40 mil sírios preparados para integrar invasão à Ucrânia Na última sexta-feira, o Kremlin incentivou a participação, ao lado dos militares russos, de voluntários na invasão ao território ucraniano.

Segundo um comunicado, o Conselho Europeu já tinha pedido à Rússia “para se abster dos ataques militares contra civis e edifícios civis e veículos no território sob ataque ou cerco pelas tropas russas, incluindo zonas residenciais, veículos de emergência e para garantir a segurança de estabelecimentos médicos, pessoal e veículos de emergência. Indicou que as autoridades russas deviam assegurar o acesso à população de estradas de evacuação, cuidados de saúde, comida e outros bens de primeira necessidade e a passagem rápida e sem constrangimentos de apoio humanitário”.

Ainda segundo o comunicado desta instituição, foi pedido às autoridades russas que “cumprissem com os princípios e valores da democracia, direitos humanos e estado de direito no seu próprio território”, embora a Rússia tenha continuado a deter e ameaçar russos que se têm manifestado contra a invasão da Ucrânia.

Segundo o Conselho da Europa, o Kremlin foi avisado de que estava obrigado a “garantir a todas as pessoas sob a sua jurisdição os direitos e liberdades

consagrados na Convenção Europeia dos Direitos do Homem, incluindo o direito à liberdade, segurança, liberdade de expressão e liberdade de reunião”.

O Conselho da Europa foi criado em 1949, na sequência dos horrores da II Guerra Mundial para garantir os direitos humanos, a democracia e a prevalência do Estado de Direito na Europa. A organização reunia até hoje 46 membros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.