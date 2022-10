Isto inclui pessoas que foram libertadas há menos de oito anos (por "crimes graves") ou há menos de dez anos (por "crimes particularmente graves").

Rússia aprova mobilização de ex-reclusos condenados por crimes graves

Os deputados russos aprovaram esta quinta-feira alterações a uma lei que permite a mobilização de ex-prisioneiros condenados por crimes graves, que podem agora ser enviados para combater na Ucrânia.

Inclui pessoas que foram libertadas há menos de oito anos (por "crimes graves") ou há menos de dez anos (por "crimes particularmente graves").

Até agora, a lei de mobilização decretada em setembro pelo Presidente Vladimir Putin proibia o recrutamento desses ex-presidiários.

De agora em diante, apenas aqueles que foram condenados por pedofilia, tomada de reféns ou bombardeamentos, tráfico de materiais radioativos, espionagem ou alta traição não poderão ser mobilizados, segundo as emendas votadas pela Duma, a câmara baixa do parlamento russo.

Voluntários passam a ter o mesmo estatuto que soldados

Os deputados também votaram esta quinta-feira uma lei que regula o estatuto de voluntários que devem "ajudar as forças armadas" em conflitos armados ou operações anti-terroristas, tanto dentro do país como fora das suas fronteiras.

De acordo com a lei, terão "o mesmo estatuto que os soldados contratados". "É justo: eles estão a defender o nosso país", disse o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, em comunicado.

A mobilização foi decretada na Rússia após uma série de contratempos para as forças russas na Ucrânia e resultou no recrutamento de mais de 230.000 pessoas, de acordo com as autoridades.

Por outro lado, desencadeou protestos em algumas regiões e levou dezenas de milhares de russos a apressarem-se a sair do país para evitar o alistamento.

Houve também numerosos relatos de pessoas inelegíveis - estudantes, pessoas idosas e doentes - que foram mobilizadas, tendo Vladimir Putin reconhecido esses "erros".

