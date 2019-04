Rússia aprova lei para isolar e controlar a Internet no país

Evaldo tocava cavaquinho num grupo de pagode e trabalhava como segurança numa creche mas o Comando Militar do Leste (CML) divulgou uma nota à imprensa, logo depois do homicídio, baseando-se no relato dos militares no terreno, que afirmava que os soldados “responderam à injusta agressão” alegando que teria havido troca de tiros entre os dois lados.