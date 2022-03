Rússia anuncia nova trégua humanitária para quarta-feira de manhã

Guerra na Ucrânia Jornalista ucraniano que se ofereceu como voluntário morre em combate

O jornalista trabalhava para o jornal Express, de Liv, no oeste da Ucrânia. Dudar alistou-se no primeiro dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, depois de já ter combatido como voluntário na região do Donbass (leste), em 2014 e 2015.