A televisão estatal russa mostrou um comboio carregado de camiões militares a atravessar a ponte que liga a Crimeia ao território russo. EUA não estão convencidos.

Ucrânia

Rússia anuncia nova retirada militar da Crimeia

AFP A Rússia afirmou esta quinta-feira que prosseguiu a sua retirada militar com a saída de um comboio do exército carregado de equipamento da Crimeia, a península ucraniana anexada por Moscovo onde o destacamento recente de tropas alimentou os receios de uma invasão da Ucrânia.

"As unidades do Distrito Federal do Sul que completaram a sua participação em manobras táticas nas bases da península da Crimeia estão a regressar às suas bases de origem pela via ferroviária", disse o Ministério da Defesa às agências russas.



A televisão estatal russa mostrou um comboio carregado de camiões militares a atravessar a ponte que liga a Crimeia ao território russo.

O Ocidente está preocupado há semanas com o risco de um ataque da Rússia à Ucrânia, a primeira que é acusada de ter reunido mais de 100 mil soldados nas suas fronteiras.

EUA acusam Rússia de enviar mais sete mil tropas para a fronteira com a Ucrânia As novas estimativas colocariam o número de forças russas próximo das 150 mil, número citado pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

Após semanas de tensão, a Rússia, que nega quaisquer planos de invasão, anunciou na terça e quarta-feira a retirada de algumas das suas tropas. Uma saída que o Ocidente disse não ter sido visto na prática, com a Casa Branca até a acusar Moscovo de continuar a enviar reforços.

A Ucrânia, por seu lado, disse esta quarta-feira que "não tem medo" e vai "defender-se" contra o Kremlin. A tensão entre os dois países está no centro da pior crise com Moscovo desde o fim da Guerra Fria.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.