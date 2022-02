Exercícios das forças estratégicas, que incluem o lançamento de mísseis balísticos e de cruzeiro, terão a supervisão do presidente Vladimir Putin.

Tensão

Rússia anuncia exercícios militares para este sábado

AFP A Rússia anunciou que irá conduzir exercícios de forças estratégicas no sábado sob a supervisão de Vladimir Putin, incluindo lançamentos de mísseis balísticos e de cruzeiro, no meio de uma crise com o Ocidente devido à tensão com a Ucrânia.

"A 19 de fevereiro, sob a direção do comandante supremo das forças armadas russas Vladimir Putin, será realizado um exercício planeado de forças de dissuasão estratégicas", disse o Ministério da Defesa numa declaração esta sexta-feira.



De acordo com Moscovo, "os disparos de mísseis balísticos e de cruzeiro terão lugar" como parte dos exercícios. Estarão envolvidos soldados do Distrito Militar Sul da Rússia, forças aeroespaciais, forças estratégicas e as frotas russas do Norte e do Mar Negro.

Segundo o Ministério, estas manobras visam "testar a prontidão" das forças envolvidas e a "fiabilidade das armas estratégicas nucleares e não nucleares".

As forças estratégicas russas, na sua definição ampla, são concebidas para responder a ameaças, incluindo uma guerra nuclear. Estão equipadas com mísseis intercontinentais, bombardeiros estratégicos de longo alcance, submarinos, navios de superfície e uma força aérea naval que transporta mísseis convencionais, também de longo alcance.

Estes exercícios surgem no meio da tensão crescente com o Ocidente, que acusa Moscovo de ter reunido até 150 mil soldados nas fronteiras da Ucrânia, em preparação para uma potencial invasão do país.

Moscovo nega tais planos e anunciou desde terça-feira uma série de retiradas de tropas, com imagens de comboios carregados de equipamento, mas sem convencer o Ocidente.

