Vladimir Putin ordenou um cessar-fogo para esta sexta-feira e para sábado na Ucrânia, dias em que se comemora o Natal Ortodoxo.

Guerra na Ucrânia

Rússia anuncia cessar-fogo de 36 horas esta semana

Redação Vladimir Putin ordenou um cessar-fogo para esta sexta-feira e para sábado na Ucrânia, dias em que se comemora o Natal Ortodoxo.

As tropas russas a combater na Ucrânia observarão um cessar-fogo de 36 horas entre o meio-dia de seis de janeiro e a meia-noite de sete, decretou esta quinta-feira o Presidente Vladimir Putin.

Num comunicado, a Presidência russa (Kremlin) afirmou que Putin respondeu a um apelo do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Kirill

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Atendendo ao apelo de Sua Santidade o patriarca Kirill, instruí o ministro da Defesa para introduzir um regime de cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto na Ucrânia desde as 12:00 de 06 de janeiro deste ano até à meia-noite de 07 de janeiro", lê-se em comunicado do Kremlin.

Chefe dos serviços secretos ucranianos afirma que Putin tem cancro terminal Kirili Budanov disse a uma televisão norte-americana que o presidente russo vai morrer "em breve".

"Tendo em conta que um grande número de cidadãos que professa a ortodoxia vive nas áreas de combate, pedimos ao lado ucraniano que declare um cessar-fogo e lhes dê e a oportunidade de assistir aos serviços religiosos na véspera de Natal, tal como no dia da Natividade de Cristo", acrescentou o texto, citado pela AFP.







Uma "hipocrisia"

Um conselheiro do Presidente ucraniano, Mykhailo Podoliak, já qualificou de “hipocrisia” o anúncio. A Rússia deve deixar os territórios ocupados, e apenas assim será possível uma ‘trégua temporária’. Fiquem com a vossa hipocrisia”, escreveu no Twitter.

Numa mensagem dirigida aos ‘media’, Podoliak denunciou o cessar-fogo ordenado pouco antes pelo Presidente russo Vladimir Putin de “puro gesto de propaganda”.

“A Rússia tenta por todos os meios reduzir pelo menos temporariamente a intensidade dos combates e dos ataques aos centros logísticos, para ganhar tempo”, prosseguiu Podoliak.

O conselheiro presidencial do Presidente Volodymyr Zelensky acusou Putin de “não ter o mínimo desejo de acabar com a guerra” e de tentar “convencer os europeus a pressionarem” Kiev para o início de negociações de paz, que a Ucrânia recusa há meses, exigindo uma retirada das forças russas dos territórios ocupados.

“Não é necessário responder às iniciativas deliberadamente manipulatórias dos dirigentes russos”, indicou ainda.

(Com agências*)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.