Guerra na Ucrânia

Rússia acusa Ucrânia de ataque a depósito em território russo

Redação O Kremlin já veio declarar que o alegado ataque realizado por helicópteros ucranianos contra um depósito de combustível em território russo vai dificultara negociações. Ucrânia nega autoria do ataque.

A Rússia acusou esta sexta-feira a Ucrânia de ter bombardeado um depósito de combustível localizado nos arredores da cidade russa de Belgorod, próximo da fronteira russo-ucraniana, causando um grande incêndio.

“O incêndio no depósito de combustível ocorreu depois de um ataque aéreo de dois helicópteros das Forças Armadas ucranianas, que entraram em território russo em baixa altitude. Não há vítimas”, disse o governador de Belgorod, Viacheslav Gladkov.

Os serviços de emergência indicaram que o fogo alastrou-se para oito tanques, cada um com capacidade de 2.000 metros cúbicos. O Ministério para Situações de Emergência russo informou que cerca de 170 bombeiros e camiões estão envolvidos nas operações para apagar o incêndio.

“Está claro que não podemos considerar isso como algo que criará as condições adequadas para a continuação das negociações”, disse Dmitri Peskov, porta-voz da Presidência russa, durante uma conferência de imprensa. Peskov acrescentou que o Presidente russo, Vladimir Putin, foi informado sobre o incidente e está a aguardar a avaliação dos militares sobre o caso, que ocorreu, segundo a versão russa, hoje ao amanhecer.

Por sua vez, a Ucrânia nega qualquer envolvimento. "A Ucrânia está atualmente conduzindo uma operação defensiva contra a agressão russa no território da Ucrânia, e isso não significa que a Ucrânia seja responsável por todas as catástrofes no território da Rússia", disse o porta-voz do ministério da Defesa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk citado pela Reuters.

Belgorod está localizada a cerca de 30 quilómetros da fronteira com a Ucrânia e a cerca de 70 quilómetros de Kharkiv, a cidade mais importante do leste da Ucrânia, que está cercada pelos russos.

