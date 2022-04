A empresa publicou nas redes sociais um anúncio onde propunha “hambúrgueres para o jantar” junto a imagens de Madeleine e da mãe, Kate McCann, e o comentário: “Com hambúrgueres tão bons, vai deixar os filhos em casa. O que é que pode acontecer de mau?"

Rulote de hambúrgueres britânica repreendida por anúncio com imagens de Maddie

A entidade supervisora da publicidade no Reino Unido repreendeu hoje uma rulote de venda de hambúrgueres pelo uso de imagens de Madeleine McCann num anúncio publicado no Dia da Mãe.

A empresa The Otley Burger Company publicou nas redes sociais em 27 de março um anúncio onde propunha “hambúrgueres para o jantar” junto a imagens de Madeleine e da mãe, Kate McCann, e o comentário: “Com hambúrgueres tão bons, vai deixar os filhos em casa. O que é que pode acontecer de mau?"

No mesmo anúncio vê-se também um homem a correr com uma fotografia de Madeleine nas mãos, seguida pelo desejo: “Feliz Dia das Mães para todas as mães”.

A Advertising Standards Authority (ASA) reagiu às reclamações recebidas e pediu às redes sociais Twitter, Instagram e Facebook para remover o conteúdo e suspender a conta durante uma investigação, mas algumas das imagens continuavam disponíveis esta manhã.

Num comunicado, a ASA disse que "qualquer referência a uma criança desaparecida provavelmente seria angustiante e que, no contexto de um anúncio promovendo uma empresa de hambúrgueres, o incómodo causado era injustificado”.

As imagens, acrescentou, “trivializaram ainda mais as circunstâncias que rodearam o desaparecimento de Madeleine e banalizaram uma notícia angustiante sobre relatos de sequestro de crianças e crimes graves”.

Madeleine McCann desapareceu em 03 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer quatro anos, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

