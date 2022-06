O plano tem sido alvo de intensas críticas durante semanas, incluindo da agência das Nações Unidas para os refugiados e organizações de direitos humanos.

Ruanda ainda à espera de migrantes ilegais deportados do Reino Unido

AFP O Ruanda disse esta quarta-feira que continuava "totalmente empenhado" na sua "parceria" com Londres, apesar do cancelamento no dia anterior, devido a contestações legais, do primeiro voo que supostamente iria trazer imigrantes ilegais expulsos do Reino Unido para Kigali.

A mais de 6.000 quilómetros de distância, as palavras eram as mesmas. "Não estamos desanimados com estes desenvolvimentos", disse a porta-voz do governo ruandês Yolande Makolo, esta quarta-feira de manhã, fazendo eco da frase utilizada pelo ministro britânico do Interior, Priti Patel, numa declaração algumas horas antes.



"O Ruanda continua totalmente empenhado em fazer funcionar esta parceria", afirmou, garantindo que o país da África Oriental "está pronto a acolher os migrantes quando estes chegarem e a proporcionar-lhes segurança e oportunidades".

O primeiro voo ao abrigo do controverso acordo deveria descolar do Reino Unido na terça-feira à noite, mas foi cancelado no último minuto após uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH).

O plano tem sido alvo de intensas críticas durante semanas, incluindo da agência das Nações Unidas para os refugiados e organizações de direitos humanos, mas também de líderes da Igreja de Inglaterra que o têm descrito como "imoral".

O governo de Kigali, frequentemente acusado de violações dos direitos humanos, rejeita fortemente as críticas de que o Ruanda não é um país seguro para os migrantes.

"Não nos parece imoral oferecer às pessoas um lar", disse Yolande Makolo numa conferência de imprensa na terça-feira, assegurando que o Ruanda está pronto para acolher "milhares" de migrantes.

"Não consideramos viver no Ruanda como um castigo", acrescentou ela, recordando que o país de cerca de 13 milhões de pessoas já acolhe mais de 130 mil refugiados de vários países.

"Esta é uma oportunidade para nós "

O acordo, a ser financiado pelo Reino Unido no valor de 120 milhões de libras (140 milhões de euros), é também visto por algumas pessoas como uma forma de o Ruanda desviar as críticas ao seu historial em matéria de direitos humanos e liberdade de expressão.

A era do outsourcing neo-colonial da migração Requerentes de asilo no Reino Unido vão ser enviados para centros de detenção no Ruanda: estamos na era do 'outsourcing' neo-colonial de migrantes.

Nas ruas da capital ruandesa, Kigali, as pessoas interrogavam-se esta quarta-feira sobre o futuro deste projecto que alguns vêem como uma "oportunidade".

"Já ajudámos outras pessoas. Ouvi o ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que será dado dinheiro ao Ruanda para acolher estes refugiados e que eles têm competências que podem partilhar com os ruandeses. Esta é uma oportunidade para nós", explicou a estudante Zephanie Mgabonzima.

Para Emmanuel Hakizimana, "o facto de estes migrantes não terem vindo é uma perda para o país e para a população". A sua vinda "teria sido benéfica para nós e teríamos trabalhado juntos", opinou o homem de negócios.

O gerente do Hope Hostel, onde os requerentes de asilo seriam alojados à chegada, recusou-se a comentar o cancelamento do voo.

Outros residentes, como o barbeiro Eric Danny Manzi, receiam que a reputação do Ruanda esteja a ser prejudicada pela confusão dos últimos dias. "Ter tal notícia de cancelamento no último minuto dá-nos uma má imagem. Agora estamos perturbados porque não seremos capazes de oferecer os serviços que deveríamos", lamentou.

A Amnistia Internacional congratulou-se com os últimos desenvolvimentos. "As tentativas do governo britânico de minar todo o sistema internacional de proteção de refugiados através da transferência de responsabilidade para o Ruanda foram frustradas", escreveu no Twitter a diretora regional adjunta da Amnistia para a África Oriental, Sarah Jackson. Para ela, "o poder do povo apoiado por um tribunal foi mais forte do que o povo no poder".

