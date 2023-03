É a maior fuga ao fisco detetada na Bélgica nos últimos anos.

Rota da Seda. Descoberta fraude de quase 310 milhões de euros na Bélgica

Telma MIGUEL A Procuradoria Europeia desmontou um esquema complexo de importação de bens da China usando várias empresas de fachada em seis países europeus, para evadir o pagamento de IVA e taxas aduaneiras. É a maior fuga ao fisco detetada na Bélgica nos últimos anos.

O gabinete da Procuradoria Europeia anunciou esta quarta-feira a conclusão da operação ‘Rota da Seda’ em que foi desmontada uma rede de evasão ao pagamento de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) e taxas aduaneiras de bens importados da China, no valor que as autoridades acreditam chegar quase aos 310 milhões de euros.

Os prejuízos para o fisco correspondem a 303 milhões de euros em IVA não entregue e 6,6 milhões de euros em taxas alfandegárias entre 2019 e 2022. Os crimes em investigação incluem falsificação, fraude alfandegária e ao IVA, lavagem de dinheiro e participação em atividade criminal.



As buscas desta quarta-feira foram feitas em dez endereços, incluindo no aeroporto de Liège e na cidade portuária de Zeebrugge, e foram detidos quatro suspeitos.~

A operação no terreno foi levada a cabo pela polícia belga e pelas autoridades fiscais, com o apoio da Europol. Os delegados da Procuradoria Europeia em Bruxelas desmontaram um esquema em que exportadores chineses conseguiram fugir ao pagamento de IVA “usando três agências aduaneiras e várias empresas de fachada em vários Estados-membro”, segundo refere o comunicado da Procuradoria Europeia.

As agências aduaneiras belgas, agindo como representantes legais dos exportadores chineses, declaravam que os bens que entravam em território da União Europeia através do aeroporto de Liège tinham como destino outros países europeus, beneficiando assim de isenção de pagamento do IVA, ao abrigo do Procedimento Alfandegário 42 (CP4), explica o comunicado da instituição europeia que se dedica a investigar fraudes com dinheiros comunitários. Entre os bens importados incluía-se equipamentos eletrónicos, brinquedos e variados acessórios.

As empresas de fachada que deveriam adquirir os bens situavam-se em países como a Hungria, Alemanha, Itália, França, Polónia e Espanha e eram forjadas faturas e documentos de transporte falsos. Em alguns casos foram usados os nomes de empresas verdadeiras, que desconheciam que as suas identidades fiscais estavam a ser utilizadas para fins ilícitos.

Lucros enormes para a rede, zero impostos pagos ao fisco

Segundo a explicação do gabinete da Procuradoria Europeia, de acordo com o regulamento CP42, os importadores no país onde chegam mercadorias estão isentos de pagar impostos, se o destino final dessas mercadorias for num outro país. Ou seja, se os bens estiverem em trânsito. E o IVA só seria pago no Estado-membro de destino final, para simplificar o comércio nas fronteiras.

O que acontecia neste esquema é que não havia, de facto, nenhuma transferência de bens para outros países da UE. A história que a Procuradoria Europeia conta é que os bens eram vendidos online a vários mercados ou vendidos a empresas noutros países (que não as empresas declaradas) de forma a iludir o escrutínio dos inspetores, “criando uma falsa cadeia comercial, tornando mais difícil levar a cabo inspeções”.

Os bens seriam vendidos ao consumidor, que pagaria o preço total dos bens, incluindo o IVA atribuível. E esse IVA nunca seria entregue às autoridades fiscais, ficando nas mãos da rede criminosa. “Isto permitiu que os bens fossem vendidos com lucros enormes e, ao mesmo tempo, defraudando a coleta de impostos, de IVA e de tarifas aduaneiras”.

Entre os suspeitos detidos nesta quarta-feira encontram-se dois diretores, um contabilista e um empregado das empresas belgas sob investigação. Segundo o comunicado da Procuradoria Europeia, a operação ‘Rota da Seda’ levou ao congelamento de uma dezena de contas bancárias e apreensão de quatro carros das marcas Audi, BMW e Mini Cooper.

A Procuradoria Europeia é uma instituição de investigação de crimes com dinheiros europeus – incluindo fundos e impostos - na qual participam 22 países da UE, incluindo Portugal e Luxemburgo. A instituição tem sede no Luxemburgo, na avenida John F.Kennedy e começou a funcionar em junho de 2021.

