Roménia. Igreja ortodoxa debaixo de fogo por bebé morto em cerimónia de batismo

Petição com milhares de assinaturas exige mudança do ritual para evitar o que aconteceu ao bebé de seis semanas que morreu afogado na segunda-feira depois de o padre o ter mergulhado três vezes em água benta.

A Igreja Ortodoxa da Roménia encontra-se debaixo de fogo depois da morte de um bebé de seis semanas, na segunda-feira, após uma cerimónia de batismo em Suceava, no nordeste do país.

Durante o ritual, que exige que o recém-nascido seja mergulhado três vezes em água benta da cabeça aos pés, o recém-nascido sofreu uma paragem cardíaca e foi levado de urgência para um hospital, onde foi declarado morto horas depois. A autópsia acabou por revelar líquido nos seus pulmões, o que indica que a criança morreu por afogamento, e o Ministério Público abriu um processo de homicídio contra o padre que realizou a cerimónia.

Este trágico acontecimento, que não é o primeiro na história da Igreja romena, chocou a sociedade e motivou o lançamento de uma petição online para modificar o ritual. De acordo com a AFP, até quinta-feira à noite, o abaixo-assinado tinha já mais de 56 mil assinaturas.

"A morte de um recém-nascido nesta prática é uma grande tragédia. Esse risco deve ser descartado para que a alegria do batismo possa triunfar", escreveram os autores da petição.

Em resposta às críticas, o porta-voz do Patriarcado romeno, Vasile Banescu, disse que, para evitar tais acontecimentos, os padres poderiam deitar um pouco de água na testa do bebé em vez de o submergir completamente. Contudo, o Arcebispo Teodóssia, líder da ala tradicionalista, opôs-se a qualquer mudança no ritual.

