Guerra na Ucrânia

Roman Abramovich e negociadores ucranianos apresentam sintomas de envenenamento

O oligarca russo Roman Abramovich e negociadores ucranianos envolvidas nas conversas de paz com a Rússia apresentaram alegados sintomas de envenenamento após uma reunião em Kiev no início deste mês, avançou o Wall Street Journal (WST).

Zelensky terá pedido aos EUA para não aplicarem sanções a Abramovich A informação é avançada pelo Wall Street Journal, que garante que o oligarca russo está a servir de ponte nas negociações entre Rússia e Ucrânia.

Após a reunião na capital ucraniana, Abramovich, que se deslocou entre Moscovo, Lviv e outros locais de negociação, bem como pelo menos dois membros superiores da equipa ucraniana desenvolveram sintomas que incluíam "olhos vermelhos, lágrimas constantes e pele descascada no rosto e nas mãos", mas nenhum dos envolvidos corre perigo de vida, avança o jornal norte-americano.

Na semana passada, o WST avançou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teria pedido ao homólogo norte-americano, Joe Biden, para não sancionar especificamente o oligarca russo proprietário do clube inglês Chelsea porque estaria a ter um papel de intermediário nas negociações de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.

