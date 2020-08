Dos novos casos, 61% estão ligados ao regresso de férias.

Roma volta a registar record de infetados pela covid-19

A região de Roma registou em 24 horas um número recorde de novos casos de coronavírus desde o início da pandemia, na sua maioria relacionados com o regresso de férias, anunciado pelas autoridades sanitárias no sábado.

Estes 215 novos casos representam "um número recorde", comentou Alessio D'Amato, o gestor de saúde do Lazio, a região que inclui a capital italiana.

O recorde anterior de 208 casos foi estabelecido a 28 de Março, no meio de uma área confinada. "61% (destes novos casos) estão ligados ao regresso de férias", salientou, e mais especificamente 45% (97 casos) dizem respeito ao regresso da Sardenha (sul), que tinha sido poupada pela primeira vaga do vírus, mas onde as idas e vindas de turistas e de festeiros descuidados contribuíram para a propagação do vírus.

