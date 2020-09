Com o novo teste os "profissionais de saúde podem oferecer um diagnóstico de total confiança e o tratamento mais eficaz para o doente", diz o responsável.

Roche vai comercializar teste que distingue SARS-CoV-2 da gripe

O grupo farmacêutico Roche recebeu autorização da agência norte-americana de medicamentos para comercializar um teste que deteta e distingue o vírus SARS-CoV-2, da covid-19, dos vírus da gripe A e B, anunciou hoje o laboratório.

"Com a estação da gripe que se aproxima, este novo teste é particularmente importante na medida em que o SARS-CoV-2 e as infeções gripais dificilmente podem ser diferenciados com base apenas nos sintomas", declara Thomas Schinecker, diretor-geral da divisão de diagnósticos da Roche, num comunicado do grupo farmacêutico a anunciar este seu novo teste de diagnóstico.



Diagnóstico de "confiança"

Batizado de "cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B", a Roche declara que o teste foi aprovado pela Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) no âmbito de um procedimento de autorização de emergência.

“Agora, com apenas um teste, os profissionais de saúde podem oferecer um diagnóstico em total confiança e o tratamento mais eficaz para o seu paciente”, frisa Thomas Schinecker no documento.



A Roche adianta que o teste também vai estar disponível nos mercados que aceitam a normativa CE (conformidade europeia).

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

