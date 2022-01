A maltesa venceu na primeira votação, com maioria de 458 votos. É a terceira mulher a liderar o Parlamento em 70 anos de história.

Roberta Metsola eleita presidente do Parlamento Europeu no dia em que faz 43 anos

Telma MIGUEL A maltesa venceu na primeira votação, com maioria de 458 votos. É a terceira mulher a liderar o Parlamento em 70 anos de história.

A eurodeputada maltesa obteve logo na primeira ronda os 458 votos. A sueca dos Verdes Alice Bah Kuhnke ficou em segundo lugar, com 101 votos, enquanto a espanhola Sira Rego, do grupo A Esquerda, ficou em terceiro, com 57 votos. A retirada da candidatura do polaco Kosma Zlotowski, na manhã desta terça-feira, fez com que a eleição para a sucessão do italiano Sassolli fosse disputada apenas por mulheres.

As três candidatas sublinharam que a sua presença ali era um exemplo para as meninas de hoje que sabiam que podiam ascender ao lugar de topo da democracia europeia.

"Com humildade, sinto-me honrada com a responsabilidade que me estão a confiar", disse Metsola, após ser conhecida a vitória. "Prometo que farei tudo em benefício dos cidadãos europeus", acrescentou.

A maioria absoluta dos votos atribuídos à advogada maltesa - que faz 43 anos esta terça-feira- tornou desnecessária outras rondas de votação secreta. O voto foi feito por via eletrónica, estando apenas uma minoria de eurodeputados presentes no plenário em Estrasburgo.

No discurso de apresentação da candidatura esta terça de manhã, Roberta Metsola garantiu que não fugirá de "tomas decisões difíceis" e que sempre representará "a visão do Parlamento em todo o lado".

Metsola é a terceira mulher a assumir a presidência do Parlamento Europeu nos 70 anos desde que foi fundado, em 1952. As anteriores foram Simone Veil, entre 1979 e 1982 , que ainda é uma figura de referência, sobretudo na luta pelos direitos reprodutivos das mulheres. A outra foi Nicole Fontaine, entre 1999 e 2002.

