Rishi Sunak: jovem, hindu, mais rico do que o Rei. É o novo PM britânico

É o primeiro governante não branco, de origem indiana, e dono de umas maiores fortunas do país.

Aos 42 anos, Rishi Sunak foi indigitado primeiro-ministro da Grã-Bretanha pelo rei Carlos III, nesta terça-feira, após uma governação relâmpago de Liz Truss. O ex-ministro das Finanças e antigo banqueiro da Goldman Sachs, eleito o líder dos Conservadores, marca uma nova era no Reino Unido como chefe do Executivo, embora tenha herdado a difícil situação económica, política e social do país.



Rishi Sunak, de origem indiana e "um orgulhoso hindu", é o primeiro chefe do governo de uma minoria ética a habitar o nº 10 de Downing Street, e muitos vêm esta eleição como um reflexo do multiculturalismo do Reino Unido.

O britânico de origem indiana é ainda o mais novo líder do governo desde há 200 anos, e o político com a maior fortuna do parlamento. Sunak é extremamente rico, em grande parte devido ao seu casamento com Akshata Murthy, herdeira do “Bill Gates” da Índia, assim o batizou a BBC. O casal possui uma fortuna avaliada em 730 milhões de libras (839 milhões de euros), quase o dobro da fortuna pessoal do Rei Carlos III e de Camilla que está estimada estimada entre as 300 e 350 milhões de libras (344 e 402 milhões de euros), segundo o jornal The Guardian.

O casal possui uma das maiores fortunas do Reino Unido, constando da lista dos mais ricos do país, numa lista criada pelo jornal Sunday Times. O novo líder do governo já foi questionado pela imprensa sobre este facto, mas recusou-se a comentar o assunto.

De acordo com o The Guardian, o casal também rivaliza com os monarcas em termos de residências oficiais: são proprietários de quatro luxuosas propriedades espalhadas pelo mundo. Desde que Sunak se tornou ministro das Finanças que a imprensa britânica fez notícias sobre a vida milionária do casal embora Sunak e a mulher sejam considerados muito discretos.

A figura atlética de Rishi Sunak, o charme e a boa aparência, aliados ao poder que foi conquistando nos bastidores do partido Conservador, ajudaram-no a alcançar o nº10 de Downing Street.

Vida milionária

Antes de se mudarem para a residência oficial do primeiro-ministro, o casal e as duas filhas, Krishna e Anoushka, passavam a maior parte da semana na sua mansão avaliada em sete milhões de libras (oito milhões de euros), em Kensington, um dos bairros mais ricos de Londres, onde residiram os príncipes William e Kate. Na sua conta de Instagram, Rishi Sunak vai revelando um pouco da vida privada, como a foto que publicou vestido com uma t-shirt branca durante um do churrascos num jardim de uma das suas (várias) mansões.

Ao fim de semana costumavam viajar até North Yorkshire, o círculo eleitoral de Sunak, para desfrutar de mais uma majestosa propriedade, um retiro de bem-estar, com uma gigantesca piscina, onde gastam mais de 14 mil libras (16 mil euros) por ano para a aquecer, quase seis vezes mais do que o valor médio gasto por uma família comum.

Aliás, o gasto anual no aquecimento da piscina da mansão de Yorkshire já foi usado pelos seus opositores para mostrar como o novo primeiro-ministro vive “noutro planeta”, “sem contacto” e conhecimento da vida comum dos britânicos que estão a passar dificuldades financeiras, como realçou a parlamentar trabalhista de York, Rachael Maskell, citada pelo The Guardian.

Além das propriedades, o político gosta de automóveis de luxo, possuindo um Lexus, um BMW e um Range Rover topo de gama, mas continua a conduzir um Volkswagen Golf nas suas deslocações diárias.

Os desafios do novo primeiro-ministro britânico Com o combate à crise económica como objetivo central, Rishi Sunak enfrenta outras preocupações ao assumir o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

Escândalos e "fuga aos impostos"

Além de um apartamento de luxo em Londres, o casal tem ainda uma outra luxuosa mansão sobre o mar, na Califórnia, EUA, avaliada também em sete milhões de libras. Foi na elitista Universidade de Stanford que Rishi e Akshata se conheceram, tendo-se casado numa cerimónia de dois dias em Bangalore, na Índia.

Na sua história pública, o casal conta já com dois escândalos, um dos quais relacionados com a fortuna de ambos - a mulher do agora primeiro-ministro britânico foi acusada de fuga aos impostos.

Akshata Murthy, 42 anos, é filha de Narayana Murthy, multimilionário e fundador da gigante empresa de tecnologia Infosys, com uma fortuna avaliada em quatro mil milhões de euros. Segundo o Sunday Times, Akshata possui mais de 1% de ações do império do pai, qualquer coisa como 480 milhões de euros, sendo igualmente uma das mulheres mais ricas do Reino Unido. A sua fortuna é superior à da falecida Rainha Isabel II, avaliada em 390 milhões de euros.

Até recentemente, Akshata mantinha a sua residência fiscal na Índia, ao abrigo do estatuto de “não domicílio” no Reino Unido, o que lhe permitia evitar a cobrança de impostos sobre dividendos e ganhos obtidos neste país. A Forbes estima que a mulher do primeiro-ministro poupou mais de 22 milhões de euros nesta “fuga aos impostos”. O escândalo rebentou e Murthy anulou o seu estatuto e começou a pagar impostos no Reino Unido.

Também Rishi Sunak, ex-banqueiro, gestor de fundos e empresário com investimentos em diversas áreas viu o seu nome nas primeiras páginas dos jornais por ter sido “apanhado” no caso “partygate” que levou à demissão de Boris Johnson.

O novo chefe do executivo participou numa das famosas festas de Downing Street, durante o confinamento da pandemia. O atual primeiro-ministro, na época ministro das Finanças, bem como o seu antecessor Johnson constam entre as 50 pessoas multadas pela polícia britânica por terem participado nestas festas. Uma polémica que levou os trabalhistas a exigirem a demissão de ambos. Contudo, o jovem de origem indiana sobreviveu ao escândalo e torna-se agora líder do executivo.

Rishi Sunak teve uma ascensão meteórica na política, além de uma carreira de sucesso como banqueiro onde aumentou a sua fortuna. AFP

"Um dia vai ser primeiro-ministro"

Ao seu lado, este neto de imigrantes de origem indiana tem a mulher e as filhas. Os seus avós emigraram primeiro para a África Oriental e depois para o Reino Unido. Rishi tem dois irmãos, nasceu em Southampton e é filho de um médico e de uma farmacêutica. Frequentou sempre escolas de elite e já no ensino preparatório era bom aluno e dava nas vistas.

"Os professores diziam. 'Um dia vai ser primeiro-ministro'", conta um antigo colega numa biografia sobre Rishi Sunak intitulada "Going for broke: The Rise of Rishi Sunak" e escrita por Michael Ashcroft.

Enquanto estudante era um “ratinho de biblioteca”, tendo estudado política e economia na Universidade de Oxford e concluído um MBA na Universidade de Stanford, EUA. Na citada biografia, antigos vizinhos e colegas de Southampton descrevem-no como um jovem muito atlético, que adorava desporto - foi capitão da equipa de críquete - muito "educado" e "simpático".

Na política, a sua ascensão também foi meteórica, tendo sido eleito, pela primeira vez, em 2015, e em cinco anos passou de deputado a ministro das Finanças e agora chega ao topo, sendo o homem com mais poder no Reino Unido.

A comunidade indiana congratula-se com a eleição do seu conterrâneo e na Índia é hoje notícia de primeira página nos mais destacados jornais do país.

