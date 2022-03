A Greenpeace Luxemburgo alerta para os riscos catastróficos de um desastre nuclear, depois do ataque russo à zona da maior central nuclear europeia, em Zaporizhzhia. A Ucrânia tem 15 reatores nucleares, nove dos quais em funcionamento.

Guerra na Ucrânia

Risco de catástrofe nuclear com invasão russa pode tornar parte da Europa "inabitável durante décadas"

Ana TOMÁS A Greenpeace Luxemburgo alerta para os riscos catastróficos de um desastre nuclear, depois do ataque russo à zona da maior central nuclear europeia, em Zaporizhzhia. A Ucrânia tem 15 reatores nucleares, nove dos quais em funcionamento.

A Greenpeace Luxemburgo condenou, esta sexta-feira, o ataque russo ao complexo da central nuclear de Zaporizhzhya, afirmando que o mesmo reforça os receios de sérios riscos de um desastre nuclear, decorrentes da guerra na Ucrânia, e que leva a refletir sobre o investimento energético na construção de centrais nucleares.

"O organismo condena veementemente o ataque militar de ontem à noite à central nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia. A invasão russa representa o risco de uma catástrofe nuclear que poderia tornar grande parte da Europa, incluindo a Rússia, inabitável durante, pelo menos, várias décadas".

O ataque, que ocorreu entre esta quinta e sexta-feira, fez as equipas do Greenpeace temerem "um cenário potencialmente muito pior" do que o desastre de Fukushima, no Japão, em 2011.

A ONG lembra que esta é a maior central nuclear da Europa, com seis reatores de 950 MW e provavelmente mais de 2200 toneladas de combustível irradiado altamente radioativo.

Uma falha na rede de energia exigiria o funcionamento dos geradores de emergência a diesel de Zaporizhzhia, "que têm um fornecimento limitado de diesel e não são considerados fiáveis", diz o Greenpeace.

Além disso, no geral, a Ucrânia tem 15 reatores nucleares, nove dos quais em funcionamento, o que multiplica os riscos num contexto de conflito militar.

Cessar fogo imediato e retirada de tropas

Para o representante luxemburguês do organização ambientalista internacional, "a única forma de eliminar o risco de uma catástrofe nuclear é um cessar-fogo imediato em Zaporizhzhya", assim como a "retirada de todas as forças militares russas para permitir aos bombeiros e à segurança da central nuclear o restabelecimento de uma zona segura".

Os militares russos terão tomado esta central depois do ataque desta madrugada.

Assim, e enquanto não é estabelecido um cessar-fogo, a Greenpeace alerta também que o pessoal deve ser autorizado, pelas forças ocupantes, a trabalhar em condições normais para reduzir o risco de erro humano, que poderá comprometer a segurança nuclear.

A ONG dá como exemplo os funcionários de Chernobyl que estão a ser mantidos na central pelos militares russos e que, segundo a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), estão a trabalhar sem rotação há sete dias, sob pressão psicológica e moralmente exaustos, "com possibilidades limitadas de comunicar, circular e realizar trabalhos de rotina e de reparação por direito próprio, levando a perturbações no regime de radiação e pondo em risco a sua vida e saúde", refere o comunicado da Greenpeace

Guerra mostra riscos de investir na energia nuclear

Para o organização ambientalista, estas ameaças, que resultam do contexto da invasão russa, mostram também os riscos que os países correm ao investir no nuclear como fonte de energia alternativa no caso de haver um cenário de guerra.

Pauline Boyer, responsável pela campanha de transição energética na Greenpeace France, avisa, no mesmo comunicado, que num contexto de conflito armado a chamada energia nuclear "civil não pode ser dissociada das questões militares, representando um risco permanente para as populações".

"Os riscos nucleares muito sérios que a invasão da Ucrânia pelas tropas de Vladimir Putin representam para a Europa deveriam suscitar uma profunda reflexão sobre os perigos da energia atómica num contexto geopolítico instável. Esta guerra demonstra o perigo da energia nuclear e a nossa dependência de petróleo e gás fóssil, da qual temos de nos afastar urgentemente, acelerando o desenvolvimento da poupança de energia e das energias renováveis", refere a ativista num outro comunicado, divulgado pelo Greenpeace Luxemburgo esta semana e onde acusa políticos e os candidatos às eleições presidenciais francesas de terem encontrado "uma nova oportunidade para glorificar a energia nuclear, desafiando a realidade".

Recorde-se que o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou no final de 2021 que a França vai construir novas centrais nucleares, depois de já ter anunciado que vai apostar na tecnologia dos minireatores nucleares.





