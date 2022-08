Com a água abaixo da marca dos 40cm, algumas barcaças de mercadorias podem não conseguir atravessar o Reno.

Rio mais importante da Europa desce a nível "crítico"

O rio Reno vai descer bem abaixo de uma profundidade crítica durante o fim-de-semana, assinalando ainda mais perturbações para os carregamentos de fornecimentos de energia numa das vias navegáveis mais vitais da Europa.

Os níveis de água em Kaub, um ponto-chave a oeste de Frankfurt, estão prestes a descer para 33cm até 15 de agosto, de acordo com dados da Administração Federal Alemã de Vias Navegáveis e Navegação. Quando estes ficam abaixo da marca dos 40cm, a maioria das barcaças que transportam mercadorias como gasóleo ou carvão são efetivamente incapazes de atravessar o rio.

A crise climática está a agravar a pior crise de fornecimento de energia da Europa em décadas. O transporte da energia, do gás natural e do carvão subiu recentemente - elevado pelas tensões com a Rússia devido à guerra na Ucrânia -, empurrando os custos energéticos para as empresas e os consumidores numa altura em que os países tentam dominar a inflação. Alguns governos já estão a delinear medidas para o que poderá ser um inverno difícil.

Situação preocupa países sem litoral

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla inglesa) disse que os efeitos do baixo nível da água no Reno poderão fazer-se sentir até ao final deste ano em alguns países, enquanto estes procuram fornecimentos suficientes de produtos petrolíferos como o gasóleo.

"A situação do abastecimento de produtos na Europa Central e Oriental já era muito apertada antes desta última crise", afirmou Toril Bosoni, chefe da divisão de mercado petrolífero da IEA, em entrevista à Bloomberg. "Os baixos níveis de água tornam mais dispendioso o abastecimento de combustível do mercado transoceânico para essa região".

Isto é especialmente preocupante para os países sem litoral que normalmente obtêm combustível no Reno, acrescentou. "Por isso, esperamos que esta situação se mantenha até perto do final do ano".

De momento, muitas empresas que enviam cargueiros pelo Reno têm sido capazes de lidar a situação, embora isso possa mudar se o período de seca for prolongado. Algumas barcaças são capazes de atravessar o rio, mesmo a profundidades pouco profundas.

Indústria gasta mais nos carregamentos

A Grosskraftwerk Mannheim AG, que opera uma das maiores centrais elétricas a carvão da Alemanha, disse na quarta-feira que, embora os carregamentos sejam atualmente restritos, há carvão suficiente armazenado nas suas instalações para continuar a produção de energia durante várias semanas.

O fabricante químico BASF SE observou que os níveis dos rios na marca dos 35-55 centímetros limitaria o tráfego de barcaças, acrescentando que algumas embarcações transportariam menos carga.

O nível da água medido não é a profundidade real do rio, mas sim um marcador de navegabilidade. A água rasa obriga as barcaças a transportar menos carga, tornando os carregamentos pouco económicos para alguns transportadores.

As restrições à água também significam uma maior fiabilidade no transporte ferroviário e rodoviário de mercadorias. As tarifas para enviar alguns combustíveis em barcaças de Roterdão, na Holanda, para Basileia, na Suíça, subiram para 267 euros por tonelada em comparação com cerca de 25 euros por tonelada há apenas alguns meses.

