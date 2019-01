Rio de Janeiro. Deputada estadual lusodescendente escapa a ataque com tiros

Martha Rocha seguia num carro blindado e o motorista foi ferido numa perna. A deputada explicou depois que já recebera ameaças de morte e alertara as autoridades.

A deputada estadual brasileira Martha Rocha, filha de portugueses, saiu hoje ilesa de um incidente com disparos contra a viatura onde seguia no Rio de Janeiro, Brasil, revelou a imprensa brasileira.

Segundo a TV Globo, a viatura em que a deputada viajava, na zona norte do Rio de Janeiro, foi alvo de disparos por parte de um homem que seguia num outro veículo. Martha Rocha saiu ilesa, mas o motorista foi hospitalizado com um ferimento ligeiro.

Em declarações aos media, Martha Rocha explicou que já tinha sido ameaçada de morte pelo menos por três vezes, alertou as autoridades, pedindo uma averiguação do fundamento das denúncias, e comprou um automóvel blindado.

O caso está a ser averiguado pelas autoridades para se saber se foi uma tentativa de assalto ou um atentado.

A cumprir o segundo mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Martha Rocha, 59 anos, foi também a primeira mulher no Brasil a chefiar a polícia civil da cidade.

Em 2017, em entrevista à agência Lusa, Martha Rocha, filha de pais transmontanos, afirmava que "no Brasil e no Rio de Janeiro despontam algumas mentes que acreditam que o desrespeito dos direitos humanos é sempre a forma mais fácil de resolver as questões".

"Como se, com um passe de magia, apenas com prisões ou polícia na rua se resolvesse o problema da criminalidade no Brasil", comentou, alertando que cabe aos cidadãos defender o cumprimento dos direitos.

O Brasil, salientou, "não pode retroceder".

Lusa



