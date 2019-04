Mais de dez pessoas terão morrido no Rio de Janeiro, em consequências das fortes chuvadas que se registaram nessa zona do Brasil e que provocaram vários deslizamentos de terra na cidade, segundo relatam as autoridades brasileiras.

Rio de Janeiro. Chuvas torrenciais deixam um rasto de morte e destruição

Mais de dez pessoas terão morrido no Rio de Janeiro, em consequências das fortes chuvadas que se registaram nessa zona do Brasil e que provocaram vários deslizamentos de terra na cidade, segundo relatam as autoridades brasileiras.

Em bairros como Copacabana e na favela da Rocinha, em São Conrado, o volume de chuvas , entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira, superou os 300 mm, quase o triplo que a média aguardada para todo o mês de abril.



A região mais afetada pelo temporal foi a zona sul, onde ficam bairros turísticos como Ipanema e Copacabana, com favelas erguidas nas encostas dos morros.

Mas as chuvas também castigaram bairros populares da zona oeste, como Guaratiba, Santa Cruz e Campo Grande.

O primeiro balanço oficial, de três mortos na zona sul, reportado no início da manhã, foi aumentando à tarde, quando os bombeiros foram encontrando corpos. Três deles - de uma mulher, da sua neta e de um motorista - foram resgatados de um táxi que foi soterrado quando passava por uma rua, colada a uma encosta entre os bairros de Botafogo e Copacabana.

Já na noite passada, os bombeiros encontraram a primeira vítima - um homem de 30 anos, cujo corpo foi resgatado na Gávea (zona sul), onde a maior parte das ruas ficou alagada durante o temporal.

Segundo testemunhas, caiu de um motociclo e afogou-se ao ser arrastado pela enxurrada.

No Leme, numa das extremidades da praia de Copacabana, também na zona sul, duas irmãs, de 53 e 55 anos, e um vizinho morreram num deslizamento de terra na comunidade do Morro da Babilônia.

Um porta-voz dos bombeiros confirmou ao final da tarde de ontem ter resgatado os corpos de duas pessoas, que morreram afogadas em áreas inundadas na zona oeste, onde na véspera um morador também morreu eletrocutado.

Segundo a TV Globo, só em Copacabana choveu 245 milímetros em questão de poucas horas, enquanto a média de precipitações para o mês de abril não passa dos 95mm.

Muitos pedestres tiveram que escalar grades para evitar a água que nalguns lugares chegava à altura do peito, enquanto outras pessoas usaram sacos de plástico para proteger os pés.

Muitas vias ficaram intransitáveis por causa das inundações. Um troço da ciclovia Tim Maia, construída ao longo desta avenida à beira-mar para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, desabou. A quarta vez em três anos.

18 TOPSHOT - A man wades across Real Grandeza street in Botafogo neighbourhood in Rio de Janeiro, Brazil, as a downpour floods several areas of the city on April 8, 2019. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. TOPSHOT - A man wades across Real Grandeza street in Botafogo neighbourhood in Rio de Janeiro, Brazil, as a downpour floods several areas of the city on April 8, 2019. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP TOPSHOT - A man reacts at the site of a mudslide caused by heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP View of a flooded garage Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP TOPSHOT - A woman crosses Mena Barreto street in Botafogo neighbourhood in Rio de Janeiro, Brazil, as a downpour floods several areas of the city on April 8, 2019. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) AFP View of a bus underneath a fallen tree after heavy rain inundated parts of Rio de Janeiro, Brazil, on April 9, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by CARL DE SOUZA / CDS / AFP) AFP A cyclist makes a video of himself at a flooded area in Rio de Janeiro, Brazil, on April 9, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) AFP People look at damaged cars at Jardim Botanico neighborhood in Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP A man takes out water from the driveway of his house after heavy rains at Jardim Botanico neighborhood in Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP A firefighter of the underwater unit wades to inspect a submerged car at a road tunnel during heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil, on April 9, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) AFP 09.04.2019, Brasilien, Rio de Janeiro: Feuerwehreinheiten sind nach einem Erdrutsch im Süden der brasilianischen Metropole im Einsatz. Zu dem Erdrutsch kam es aufgrund straker Regenfälle. Lokale Medien melden drei Tote. Foto: Tania Rego/Agencia Brazil/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Tania Rego/Agencia Brazil/dpa A man takes a picture of a damaged car after heavy rains at Jardim Botanico neighborhood in Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP A cyclist takes a celebratory selfie after making his way through a flooded street due to heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil, on April 9, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) AFP Rescue workers carry a corpse after a mudslide caused by heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP TOPSHOT - Firefighters, municipal workers, police officers and volunteers take part in a rescue operation after a mudslide caused by heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP Relatives mourn after three bodies were recovered from a mudslide caused by heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP TOPSHOT - A firefighter of the underwater unit retrieves a license plate from a submerged car at a road tunnel during heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil, on April 9, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) AFP TOPSHOT - Locals react at the site of a mudslide caused by heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil on April 09, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by Mauro Pimentel / AFP) AFP TOPSHOT - A cyclist makes his way through a flooded street, due to heavy rains in Rio de Janeiro, Brazil, on April 9, 2019. - Flash floods caused by torrential rain killed at least three people in Rio de Janeiro, officials said Tuesday, as emergency workers raced to rescue people trapped in buses, cars and buildings. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP) AFP





O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, admitiu que o município carecia do contingente de máquinas e pessoal suficiente no momento em que as primeiras emergências ocorreram.

Mas afirmou que o grande volume de água foi inesperado e destacou a falta de recursos federais para realojar pessoas que vivem em áreas de risco.

"Muitas casas na cidade do Rio são construídas em áreas inapropriadas, em locais para onde correm as águas. Essa é uma tragédia para a qual temos tentado alertar as pessoas", afirmou.

Parte do problema pode ser explicado pela geografia da cidade. O Rio de Janeiro foi fundado sobre faixas estreitas de terra, com pântanos, mangues e lagoas, apertadas entre morros rochosos e o mar mas a Globo publicou no seu site um editorial denunciando o facto de os moradores do Rio serem mais uma vez reféns da chuva por causa da inércia da Prefeitura.

Este foi o segundo temporal com vítimas fatais no Rio desde o início do ano. Em fevereiro, chuvas torrenciais e fortes ventos provocaram sete mortes e deixaram a cidade em estado de sítio.

