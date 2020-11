A Agência Nacional de Segurança (NSA) norte-americana acaba de divulgar documentos secretos que revelam as estratégias da administração de Richard Nixon para derrubar Salvador Allende.

Richard Nixon: “Se há alguma forma de tirar Allende, o melhor é fazê-lo”

Bruno Amaral de Carvalho A Agência Nacional de Segurança (NSA) norte-americana acaba de divulgar documentos secretos que revelam as estratégias da administração de Richard Nixon para derrubar Salvador Allende.

A 3 de novembro de 1970, há precisamente 50 anos, o médico cirurgião chileno Salvador Allende era ratificado no parlamento como presidente do Chile depois de uma vitória inédita da esquerda naquele país. Depois de ter anunciado que esta era a prova de que era possível chegar ao poder pela via eleitoral, o socialista foi vítima de uma estratégia política que culminou a 11 de setembro de 1973 com um golpe militar fascista liderado pelo general Augusto Pinochet.



Então, Henry Kissinger, conselheiro de Segurança da Casa Branca, alegou que os Estados Unidos não tinham qualquer ligação com os golpistas chilenos que massacraram e fizeram desaparecer milhares de pessoas numa ditadura que se prolongou até 1990. Os ficheiros agora desclassificados destroem por completo a versão norte-americana dos factos sobre o papel da administração de Richard Nixon (1969-1974). De acordo com os documentos divulgados os Estados Unidos patrocinaram uma estratégia agressiva de hostilidade e pressão contra o governo de Salvador Allende.

Se a versão de Washington sempre se pautou pela narrativa da intervenção suave no Chile para dar força aos partidos da oposição com vista às eleições seguintes, ou seja, “preservar” a democracia e as suas instituições, o facto é que Kissinger conseguiu convencer Nixon de que viabilizar a experiência socialista chilena seria permitir um exemplo para outras regiões do planeta.

"Acredito firmemente que esta linha é importante no que diz respeito ao seu efeito sobre os povos do mundo", afirmou Nixon a Kissinger numa conversa telefónica em novembro de 1970, de acordo com os ficheiros agora divulgados. "Se [Allende] conseguir mostrar que consegue estabelecer uma política marxista anti-americana, outros farão o mesmo", defendeu o Presidente dos Estados Unidos. Kissinger concordou: "Terá efeito mesmo na Europa. Não apenas na América Latina”.

Estes ficheiros, de acordo com o El País, mostram que o Conselheiro de Segurança foi determinante para a política norte-americana em relação a Salvador Allende e que, inclusive, tentou evitar através de um falhado golpe de Estado que o socialista chileno tomasse posse. Segundo os documentos, Nixon ordenou secretamente à CIA que organizasse uma forma de impedir a tomada de posse. Numa reunião a 6 de novembro do Conselho de Segurança Nacional, os participantes, Presidente incluído, concordaram que as eleições democráticas chilenas e a sua agenda socialista para uma mudança substancial ameaçavam os interesses de Washington. Mas não havia consenso sobre o caminho a seguir. O secretário de Estado, William Rogers, opunha-se à agressão aberta e o secretário de Defesa, Melvin Laid, defendia a utilização de todos os meios para derrubar Allende.

"Se há alguma forma de tirar Allende, o melhor é fazê-lo", afirmou Nixon nessa reunião, segundo o manuscrito de Richard Helms, então diretor da CIA, que faz parte dos documentos que estão a ser publicados. O Presidente tinha decidido. Seria adotado um programa de agressão hostil, mas com um perfil baixo, para desestabilizar a capacidade do governo de Allende. "A nossa principal preocupação no Chile é a possibilidade de [Allende] se consolidar e de a imagem projetada para o mundo ser o seu sucesso", explicou Nixon ao dar as instruções à sua equipa de segurança nacional.

Dias depois, a 9 de novembro, Kissinger distribuiu um memorando secreto com a decisão tomada no conselho, revela o El País após a leitura dos documentos. "O Presidente decidiu que a posição pública dos Estados Unidos será correta mas fria, para evitar dar ao governo Allende uma razão para reunir apoio nacional e internacional para a consolidação do regime", resumiu o conselheiro de segurança nacional. "Mas os Estados Unidos procurarão maximizar a pressão sobre o governo Allende para impedir a sua consolidação e limitar a sua capacidade de implementar políticas contrárias aos interesses dos Estados Unidos e do hemisfério", acrescentou.

Os métodos utilizados para alcançar tais fins vêm detalhados no documento: os agentes dos Estados Unidos colaborariam com outros governos da região, sobretudo o Brasil e a Argentina, para coordenar esforços contra Allende. Os empréstimos bancários ao Chile seriam silenciosamente bloqueados e os créditos à exportação e empréstimos dos Estados Unidos seriam cancelados. Por outro lado, as empresas dos Estados Unidos seriam pressionadas a deixar o Chile e o valor de mercado internacional da principal exportação do Chile, o cobre, seria manipulado para prejudicar a economia chilena. A CIA foi também autorizada a preparar planos de ação relacionados com a implementação futura da estratégia.

