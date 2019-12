Uma vaga de protestos ameaça o governo da Índia que aprovou uma lei que exclui os muçulmanos do acesso à cidadania indiana e que põe em risco a laicidade do Estado.

Revolta na Índia contra lei xenófoba

O governo conservador e nacionalista hindu, liderado por Narendra Modi, fez passar uma lei que, pela primeira vez desde a independência em 1947, usa a religião como critério de cidadania e o resultado foi uma explosão de violência nas ruas, com 23 mortos até ao momento.

A onda de protestos contra a nova lei de cidadania promovida pelo governo de Narendra Modi, que facilita a regularização de pessoas sem papéis desde que não sejam muçulmanas, está a espalhar-se como pólvora.

As mobilizações, que até agora deixaram 23 mortos e 1.500 detidos em 10 dias, prosseguem e são o primeiro grande desafio para a liderança do presidente Modi desde que chegou ao poder em 2014. "Os muçulmanos da Índia não têm nada com que se preocupar", afirmou no domingo, de acordo com o El País, na primeira aparição pública, depois de quase duas semanas da aprovação da lei.

Mas a mensagem presidencial, acusando os partidos rivais de "contar mentiras e espalhar desinformação", não está a passar. Cidadãos de todas as religiões juntaram-se aos protestos e questionam as verdadeiras intenções do partido de Modi, o conservador e nacionalista Partido Hindu Bharatiya Janata (BJP), e consideram a nova lei um ataque à laicidade da constituição.

"Temos medo porque esta lei é apenas mais um tijolo na parede que eles estão a construir contra nós", disse Mohammed Sheikh, um vizinho muçulmano de Bombaim, ao El País. No histórico bairro muçulmano de Bhendi Bazaar, um dos comerciantes do mercado, Amin Shoaib, de 43 anos, lamentou: "Nada vai mudar. Grande parte da sociedade indiana apoia o governo e para eles nós não temos lugar neste país. Esta não é a Índia pela qual os nossos pais lutaram", lamentou Satwiki, de 40 anos, ao mesmo jornal. "Eu sou hindu e cresci com muçulmanos, budistas, parsis e cristãos numa Bombaim onde não precisávamos de identificar nossa religião”.

A primeira legislatura do atual governo protagonizou momentos com mensagens com tons xenófobos e a muito contestada impunidade de linchamentos contra muçulmanos. Mas a consolidação de uma maioria absoluta no parlamento nas eleições de maio acelerou o programa político-religioso, baseado na supremacia Hindu. A recente decisão do tribunal de construir um templo hindu sobre os escombros de uma mesquita foi bem recebida pela maioria do país, que também testemunhou a indiscutível divisão de Caxemira - o único estado de maioria muçulmana da Índia, que faz fronteira com o Paquistão - depois de o estatuto constitucional especial desta região ter sido cerceado.

Mas foi a emenda à lei de cidadania que uniu diferentes setores indianos. Justificada para preencher o vazio legal para os muitos refugiados que vivem no país, a lei concede asilo e cidadania aos imigrantes irregulares de Bangladesh, Afeganistão e Paquistão, desde que tenham entrado na Índia antes de 2015 e não professem o islamismo. Embora a lei não afete os indianos muçulmanos, os críticos dizem que acabará com a pluralidade religiosa da Índia. "O perigo da lei reside na sua articulação com o futuro Registo Nacional de Cidadania (NRC). O fascismo religioso do governo quer impor uma nação hindu à Índia", resume Javed Anand, secretário geral dos muçulmanos para uma Democracia Secular, de acordo com o El País.

O estado de Kerala, governado por uma coligação liderada pelo Partido Comunista da Índia (Marxista), como já tinha acontecido no passado, contestou a lei e argumentou que a natureza secular da Índia não permite esta discriminação e é o garante da liberdade da maioria e minorias religiosas. O comunista Pinarayi Vijayan, chefe do executivo de Kerala, recusou-se a implementar a nova lei. Vijayan defende que Kerala “não pode aceitar algo que seja inconstitucional e que divida as pessoas com base na religião”. E acrescenta: “A nossa é uma sociedade rica que evoluiu ao longo dos anos com a ideia de unidade na diversidade. Dividir comunitariamente a Índia é um movimento que enfraquecerá a unidade entre o povo.” Kerala tem 55% de hindus, 27% de muçulmanos, e 18% de cristãos.

Milhões de indianos muçulmanos sem registo

Em agosto, o programa experimental do NRC deixou quase dois milhões de pessoas no estado de Assam pendentes de deportação por falta de registo. A nacionalidade requer prova de residência na Índia há várias gerações e, de acordo com as estatísticas, mais de 90% dos 170 milhões de índios muçulmanos do censo atual - alguns registros estimam que há mais de 190 milhões - são de origem pobre e 74% são analfabetos.

Sem os certificados de propriedade ou documentos escolares, muitos deles estarão indocumentados e correm o risco de ver negado o asilo na Índia por causa das suas convicções religiosas. "Mesmo os muçulmanos não marginalizados terão problemas porque os nossos nomes foram registados com grafias diferentes nos passaportes, certificados escolares e cartões de eleitor", diz Irfan A. Engenheiro do Centro de Estudos da Sociedade e do Secularismo.

O governo pretende realizar mais de 200 conferências de imprensa nos próximos dias para combater os protestos. "Para aqueles que espalham o ódio: quando o governo deu ajuda, perguntámos às pessoas a sua religião ou em que partido votam?", insistiu Modi no domingo. "Este país não aceita acusações falsas de que estou a tirar os direitos das pessoas", acrescentou.

