"Chris e Roberta ainda estão de luto pela perda do filho e têm esperança de que estas descobertas tragam um desfecho para ambas as famílias", lê-se no comunicado do advogado dos pais de Brian Laundrie.

EUA

Revelada a causa da morte do namorado de Gabby Petito

Redação "Chris e Roberta ainda estão de luto pela perda do filho e têm esperança de que estas descobertas tragam um desfecho para ambas as famílias", lê-se no comunicado do advogado dos pais de Brian Laundrie.

O advogado da família de Brian Laundrie divulgou, esta terça-feira, a causa da morte do namorado de Gabby Petito, cujos restos mortais foram encontrados a 20 de outubro, numa reserva natural na Florida. O jovem cometeu suicídio com um tiro na cabeça.

"Chris e Roberta foram informados que a causa da morte foi um ferimento provocado por uma bala na cabeça e a forma da morte foi suicídio. Chris e Roberta ainda estão de luto pela perda do filho e têm esperança de que estas descobertas tragam um desfecho para ambas as famílias", lê-se no comunicado do advogado, Steven Bertolino, citado pela CBS News.

A hipótese de suicídio já tinha sido avançada pelas autoridades. Brian Laundrie esteve mais de um mês desaparecido, depois de regressar a casa sem Gaby Petito.

Caso Petito. Autoridades admitem erro de vigilância de Brian Laundrie Restos mortais do namorado da influencer Gabby Petito, que foi assassinada em agosto, foram encontrados a semana passada.

Brian Laundrie, 23 anos, e Gabby Petito, 22, tinham deixado Nova Iorque em julho para uma viagem de quatro meses numa carrinha convertida, e iam registando vídeos das etapas da viagem nos grandes cenários dos parques nacionais do Oeste americano. A jovem partilhava-os frequentemente com os seus seguidores no Instagram e no YouTube.

Corpo de Gabby Petito foi encontrado em setembro

Contudo, Laundrie regressou à Florida, onde viviam os seus pais e onde o casal estaria antes hospedado, a 1 de setembro, mais cedo do que o esperado e sozinho. Gabby Petito, de quem estaria noivo, tinha deixado de dar notícias à sua família no final de agosto.

Depois do regresso de Brian Laundrie sem a namorada, os pais de Gabby Petito deram a jovem como desaparecida, a 11 de setembro. O seu corpo seria encontrado no dia 19 do mesmo mês, num parque, no estado do Wyoming, e, pouco tempo mais tarde, reconhecido pela autópsia, que avançava que a causa da morte teria sido homicídio. A causa foi confirmada já em outubro: a jovem morreu por estrangulamento.

Autópsia revela que Gabby Petito foi estrangulada até à morte A jovem foi morta três a quatro semanas antes do corpo ser encontrado perto do Parque Nacional de Grand Teton, a 19 de setembro. Namorado continua a ser procurado pelas autoridades.

Os objetos pessoais que foram encontrados junto dos restos mortais de Laundrie - em particular um caderno - que os peritos do FBI acreditam que sejam "salváveis", podem fornecer pistas sobre as duas mortes, ou, pelo menos, ajudar a dissipar algumas dúvidas na investigação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.