Sábado de manhã, os nove residentes do Luxemburgo, ainda não tinham conseguido serem repatriados de Cabul. Um deles falou com a RTL e contou o desespero vivido. O ministro vinca estar a fazer tudo para os tirar de lá.

Retidos no Afeganistão

Cabul. Uma família luxemburguesa com três crianças e mais quatro pessoas pedem ajuda para voltar para o Grão-Ducado

No total são nove pessoas relacionadas com o Luxemburgo que estão ainda retidas em Cabul e já deveriam ter sido repatriadas para o Grão-Ducado. Só que a tensão vivida no aeroporto e os talibãs não o permitem. Estão desde o início da semana a tentar sair da capital do Afeganistão, tomada pelos talibãs.

A informação foi dada esta manhã de sábado por Jean Asselborn, ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo à RTL, reafirmando que estão a ser feitos todos os esforços para ajudar estas nove pessoas a sair de Cabul, o mais rapidamente possível. Inicialmente as informações avançadas é que seriam apenas seis pessoas.

A prioridade absoluta é a família com três filhos, disse o ministro à RTL, assumindo contudo, o quão difícil está a ser conseguir tirar estas pessoas de Cabul.

A situação continua dramática e as condições nos acessos ao aeroporto de Cabul, o único modo de deixar o Afeganistão, são muito caóticas, declarou Jean Asselborn.



Impossível chegar ao aeroporto

A RTL falou por telefone com um destes residentes com passaporte luxemburguês ainda em Cabul, sexta-feira à tarde, que disse estar a fazer tudo para voltar para casa.

O problema, explicou este luxemburguês à RTL, a partir de Cabul, é que os talibãs encontram-se nos acessos ao aeroporto não permitem que as pessoas acedam à entrada do aeroporto, onde então poderiam mostrar os documentos aos soldados norte-americanos e finalmente embarcar.

Este luxemburguês contou que já contactou com as autoridades luxemburguesas em Cabul. "Disseram-me não temos ninguém para vos orientar, tentem chegar perto dos portões" do aeroporto, declarou à RTL, confessando o medo que sente em chegar perto do aeroporto (ele e todas as pessoas), mas que continua a tentar para voltar para o Luxemburgo. A única possibilidade de entrar no aeroporto, frisou, seria os soldados americanos entrarem em contato diretamente com eles, combinando um local muito específico e uma hora certa.

Jean Asselborn disse à RTL que no início desta semana, um avião francês tinha lugares reservados para estas nove pessoas, mas elas não conseguiram chegar ao aeroporto. Nem durante o resto da semana, onde também as autoridades holandesas, espanholas e alemãs tinham reservado lugares nos seus aviões para eles.



Voo para casa

De acordo com a RTL um Hércules C-130 com um piloto luxemburguês a bordo aterrou no aeroporto de Cabul na quinta-feira, para o repatriamento dos luxemburgueses. A aeronave voou de Islamabad, no Paquistão para Cabul, regressando depois vazia à capital paquistanesa, pois as nove pessoas não conseguiram chegar ao aeroporto.

Em Islamabad, o avião militar A400 do Luxemburgo traria as nove pessoas para o Grão-Ducado. O Governo, nas palavras de Asselborn continua a realizar todos os esforços para repatriar estes residentes luxemburgueses e pessoas com ligação ao Luxemburgo.





