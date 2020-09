O anúncio do ministro francês da Saúde de restrições para várias zonas daquele país, como o encerramento de ginásios, restaurantes e bares, caiu como uma bomba em Marselha e em Aix-en-Provence que já antecipam protestos.

Restrições em França provocam revolta de autarcas e sindicatos

As restrições anunciadas pelo ministro francês da Saúde para Marselha e Aix-en-Provence ameaçam ser rastilho para os vários protestos já marcados depois da indignação manifestada por políticos e governantes nesta parte do sul de França.

Se há duas semanas o primeiro-ministro francês defendia ouvir as autoridades e empresários locais, Paris decidiu unilateralmente novas medidas sanitárias que incluem o encerramento de bares e restaurantes já a partir de sábado. O anúncio que caiu como uma bomba espoletou a revolta de praticamente todos os partidos à exceção do La République en Marche (LRM), de Emmanuel Macron.

À frente da autarquia de Marselha, Michèle Rubirola, do partido verde, definiu as novas regras como “decisões políticas que ninguém pode compreender”, segundo o Le Monde. Já a presidente de Aix-en-Provence, na mesma região, Martine Vassal, antecipou “uma verdadeira catástrofe económica”. Declaração a que se somou a acusação do líder regional do Les Républicains, Renaud Muselier, que encara a decisão como um “castigo coletivo”.

Um dos deputados socialistas, Benoît Payan, exigiu um adiamento de dez dias na implementação das medidas quando a taxa de incidência da doença diminui há uma semana consecutiva. Esta é, aliás, uma das razões por que se sentem traídos. Mas esta decisão não levantou críticas apenas dos políticos. Na sede do sindicato de trabalhadores da hotelaria, em Marselha, dezenas de pessoas concentraram-se de forma quase espontânea na quarta-feira num ambiente de tensão quando o setor já atravessa uma grave crise.

Não muito longe, em Aix-en-Provence, onde a situação sanitária é melhor do que em Marselha, a surpresa é maior. Com cinco doentes nos cuidados intensivos e dez pessoas hospitalizadas em toda a cidade, a autarca republicana aponta o dedo ao governo que diz estar “a enlouquecer”, de acordo com o Le Monde.

O ministro francês da Saúde, Olivier Véran, dirigiu-se aos jornalistas na quarta-feira fazendo uma análise negativa da evolução da situação epidémica no país anunciando um conjunto de medidas que afetam sobretudo estas duas zonas e a área metropolitana de Paris. De acordo com o ministro, a taxa de reprodução do vírus permanece acima de 1 e a taxa de resultados positivos dos testes aumentou numa semana de 5% para 6%. A proporção de doentes covid-19 nas unidades de cuidados intensivos é de 19%. "A situação é também preocupante nos hospitais onde há quase 6 mil pacientes internados", observou Olivier Véran.

As medidas anunciadas entram em vigor já no sábado, à exceção do encerramento antecipado dos bares a partir de segunda-feira, que não permanecerão abertos para além das 22 horas. Ficam proibidas as concentrações de mais de dez pessoas ao ar livre, foi decretado o encerramento de ginásios, de salas culturais e de espaços onde o uso de máscaras seja impossível.

