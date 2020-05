Josep Borrell, alto-representante da União Europeia para a política externa, diz que “está a acontecer diante dos nossos olhos”.

Responsável pelas relações externas da UE afirma que está a começar o “século asiático”

Esta segunda-feira, Josep Borrell reafirmou que esta pandemia pode ser vista como um ponto de viragem na transferência de poder do Ocidente para o Oriente, o começo do “século asiático”. Estas palavras foram ditas pelo chefe da diplomacia europeia numa videoconferência com responsáveis alemães, de acordo com o Süddeutsche Zeitung.



Já no domingo, o representante da União Europeia respondia às perguntas do El País sobre a pandemia do novo coronavírus e afirmava que na atual disputa verbal entre Estados Unidos e China sobre a responsabilidade do vírus a Europa “não devia participar neste confronto”. Ao jornal espanhol, Josep Borrell recordou que o comércio da UE com a China “ascende a mil milhões de euros por dia” e sublinhou que os governos europeus devem “defender tanto os nossos interesses como os nossos valores com base numa autonomia estratégica”.

Sobre esta “autonomia estratégica”, explicou que a UE deve ter os seus próprios recursos e que “agora é o momento de dar sentido a esta expressão”. O novo coronavírus potenciou ainda mais a divisão mundial do poder e, de acordo com Josep Borrell, “está a ser travada uma batalha para decidir qual o sistema político mais capaz de lidar com uma situação como estas”.

Não é a primeira vez que o tema está em cima da mesa. Há um mês, vários responsáveis da UE anunciaram que fariam tudo para evitar a compra de empresas europeias pela China.

