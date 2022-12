"Mais de 300 pessoas foram enterradas em Notre-Dame" e este tipo de enterro era "reservado a uma elite" porque "o chumbo era muito caro", disseram ainda os especialistas.

Resolvido o mistério dos dois caixões de chumbo encontrados na Notre-Dame

AFP

Os dois caixões de chumbo descobertos após o incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris, pertencem a um clérico famoso e a um nobre desconhecido, anunciaram esta sexta-feira, em Toulouse, os cientistas que analisaram os achados.

Os sarcófagos foram desenterrados em março e maio por equipas do Instituto Nacional de Investigação Arqueológica Preventiva durante escavações anteriores aos trabalhos de reconstrução da espiral da catedral, que foi parcialmente destruída pelo incêndio de abril de 2019.

Localizados no cruzamento do transepto, num local e profundidade diferentes, os dois caixões encontravam-se em bom estado de conservação. O sarcófago descoberto primeiro, em março, data de "entre o século XIV e o fim do século XVII", segundo Christophe Besnier, responsável pelas escavações. Contém os restos mortais de um homem embalsamado cuja identidade ainda não foi descoberta.

Segundo Eric Crubéry, antropólogo da Universidade de Toulouse III, que participou na análise, o homem tinha "entre 25 e 40 anos", "cavalgava desde a sua juventude" e "tinha uma ligeira deformidade craniana" e provavelmente tuberculose, disse o antropólogo.

"Foi provavelmente [detentor de] uma riqueza notável, porque apenas 4% da nobreza (...) tinha a possibilidade de ser embalsamada ou ter um caixão de chumbo", explicou.

"Mais de 300 pessoas foram enterradas em Notre-Dame"

Quanto ao segundo sarcófago, a sua localização era conhecida e continha um epitáfio, medalhas e uma placa mencionando o clérico Antoine de La Porte.

La Porte morreu aos 83 anos em 1710 e o seu retrato está guardado no Louvre. Os enterros em catedrais eram praticados ao longo dos períodos medievais e modernos. Os lugares mais procurados eram perto do coro, onde bispos e arcebispos costumavam ser enterrados.

"Mais de 300 pessoas foram enterradas em Notre-Dame" e este tipo de enterro era "reservado a uma elite" porque "o chumbo era muito caro", disseram ainda os especialistas.

Foram retiradas 200 amostras destes restos mortais que ainda serão analisadas em profundidade.

