Jean Asselborn, contactou ontem o seu homólogo iraniano, o ministro Hossein Amir Abdollahian, para falar sobre o caso.

Residente no Luxemburgo condenado à morte no Irão

Um residente no Luxemburgo com origens iranianas terá sido condenado à morte no Irão, avança o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Segundo um comunicado, o ministro da tutela, Jean Asselborn, contactou ontem, por telefone, o seu homólogo iraniano, o ministro Hossein Amir Abdollahian, para discutir o assunto.

ONU envia três mulheres para investigar repressão dos protestos no Irão A diretora internacional da Vice-Presidência da Mulher e Família do Irão, Khadijeh Karimi, avisou que o Governo iraniano não reconhecerá o papel da missão nem colaborará com ela.

O ministro luxemburguês diz ainda apoiar os manifestantes iranianos que arriscam a sua vida para ver os seus direitos fundamentais serem respeitados. No comunicado, pode ainda ler-se que o Luxemburgo é contra a pena de morte, em qualquer circunstância e sem exceção.

O Irão é palco de protestos desde meados de setembro, quando Mahsa Amini, uma jovem curda, morreu sob custódia da polícia após ser presa por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestimenta islâmicos.

Pelo menos duas dezenas de manifestantes iranianos enfrentam uma possível execução como resposta das autoridades.



