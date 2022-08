O homem estava a andar de bicicleta com um amigo na região do Piemonte, no norte de Itália, quando foi atingido mortalmente.

Residente luxemburguês morre em Itália após ser atingido por um raio

O homem estava a andar de bicicleta com um amigo na região do Piemonte, no norte de Itália, quando foi atingido mortalmente.

Dois homens, um dos quais residente no Luxemburgo, foram mortos por um raio, na passada sexta-feira, na região do Piemonte, no norte de Itália.

Segundo vários meios de comunicação, citados pela edição francesa do Luxemburger Wort, uma das vítimas foi Alberto Balocco, 56 anos, CEO da empresa italiana de doçarias com o mesmo nome, considerado o rei dos panetones. Entusiasta do ciclismo e das caminhadas, o empresário estava a andar de bicicleta com o seu amigo Davide Vigo, 55, pelas encostas da passagem de Assiette, não muito longe da fronteira francesa, quando foram atingidos pelo raio.

Vigo, nascido em Turim, vivia no Luxemburgo há mais de quatro anos. Em Itália, trabalhava há décadas no ramo dos eletrodomésticos, mas em 2018, seguiu a sua esposa e mudou-se com a família para o Grão-Ducado.

Segundo o Wort, os homens estavam a tentar escapar a uma tempestade e chegar à cidade quando um raio os atingiu, matando-os instantaneamente. Os seus corpos foram encontrados várias horas depois por um automobilista.

Três jovens atingidos também em Itália no mesmo fim de semana

No sábado, também em Itália, um raio atingiu três jovens, durante uma visita ao observatório astronómico de Campo Imperatore, no Monte Gran Sasso, na região de Abruzos.

De acordo com a agência de notícias italiana, ANSA, o trio caminhava próximo do hotel quando uma forte tempestade se começou formar. Um dos jovens foi atingido diretamente pelo raio, tendo ficado ferido e sido reanimado pelas equipas de emergência no local antes de ser levado de helicóptero para o hospital de Áquila, em estado grave.

A agência refere, citando testemunhos, que o raio terá caído por volta das 12h30 (hora local), num momento em que não estava prevista atividade intensa de relâmpagos e trovoadas.

